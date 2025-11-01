С голом на первой минуте. Левый Берег разгромил запорожский Металлург

В субботу, 1 ноября, в поединке 14-го тура Первой лиги запорожский «Металлург» принимал «Левый Берег». Гости одержали победу со счетом 5:0.

«Металлург» подходил к матчу не в лучшем настроении. Команда потерпела четыре поражения подряд и опустилась на последнее место турнирной таблицы. «Левый Берег» шел на пятой позиции.

Из-за воздушной тревоги матч начался на час позже. И на 3-й минуте игру снова остановили.

Однако за это время «Левый Берег» успел открыть счет. После подачи со штрафного Валерий Самар головой отправил мяч в сетку.

«Металлург» снова пропустил на 36-й минуте. Защитник запорожского клуба Денис Дорошенко срезал мяч в свои ворота. А на 3-й компенсированной к первому тайму минуте Дмитрий Шастал сделал счет 3:0 в пользу «Левого Берега».

На этом гости не остановились. На первой минуте второго тайма Венделл забил четвертый мяч. А вскоре Диего окончательно добил «Металлург»

Первая лига. 14-й тур, 1 ноября. Запорожье, стадион «Славутич-Арена»

«Металлург» Запорожье – «Левый Берег» Киев – 0:5

Голы: Самар, 1, Дорошенко, 36 (автогол), Шастал, 45+3, Венделл, 46, Диего, 64

Удаление: Червинский («Металлург»), 76

Видеозапись матча