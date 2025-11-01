Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Металлург – Левый Берег – 0:5. Разгром в Запорожье. Видео голов и обзор
Первая лига
Металлург Зп
01.11.2025 12:00 – FT 0 : 5
Левый Берег
Украина. Первая лига
01 ноября 2025, 17:09 |
53
0

Гости забили уже на первой минуте

Гости забили уже на первой минуте

01 ноября 2025, 17:09 |
53
0
Металлург – Левый Берег – 0:5. Разгром в Запорожье. Видео голов и обзор
ФК Левый Берег

В субботу, 1 ноября, в Запорожье состоялся матч 14-го тура Первой лиги. «Металлург» принимал «Левый берег» и проиграл со счетом 0:5.

Из-за воздушной тревоги игроки начали матч на час позже. Но уже на 3-й минуте игру снова остановили.

Впрочем, этого времени хватило «Левому Берегу» чтобы забить. После подачи со штрафного Валерий Самар ударом головой открыл счет.

Хозяева поля снова пропустили на 36-й минуте. Защитник «Металлурга» Денис Дорошенко срезал мяч в свои ворота. А на третьей компенсированной к первому тайму минуте Дмитрий Шастал сделал счет 3:0 в пользу «Левого Берега».

Гости продолжили забивать и после перерыва. На первой минуте второго тайма отличился Венделл. А вскоре Диего сделал счет 5:0 в пользу «Левого Берега».

Первая лига. 14-й тур, 1 ноября. Запорожье, стадион «Славутич-Арена»

«Металлург» Запорожье – «Левый Берег» Киев – 0:5

Голы: Самар, 1, Дорошенко, 36 (автогол), Шастал, 45+3, Венделл, 46, Диего, 64

Удаление: Червинский («Металлург»), 76

Видеозапись матча

Видео голов и обзор матча (ожидается)

События матча

76’
Игрок команды Металлург Зп получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Андрадина (Левый Берег).
47’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Левый Берег.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шастал (Левый Берег).
37’
ГОЛ ! Автогол забил Denys Doroshenko (Металлург Зп).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Самар (Левый Берег).
Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Дмитрий Шастал Левый Берег Киев Диего Энрике Соуза да Силва Валерий Самар видео голов и обзор
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
