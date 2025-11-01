01.11.2025 12:00 - : -
Украина. Первая лига01 ноября 2025, 10:28 | Обновлено 01 ноября 2025, 10:29
41
0
Металлург З – Левый Берег, ЮКСА – Металлист. Смотреть онлайн LIVE
Смотрите 1 ноября видеотрансляцию матчей 14-го тура
01 ноября 2025, 10:28 | Обновлено 01 ноября 2025, 10:29
41
0
1 ноября будут проведены два поединка 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию двух поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 14-й тур, 1 ноября 2025
- 12:00. «Металлург» Запорожье – «Левый Берег»
- 13:00. ЮКСА – «Металлист»
12:00. «Металлург» Запорожье – «Левый Берег»
13:00. ЮКСА – «Металлист»
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 31 октября 2025, 19:44 2
Александр Шовковский немного расслабился после долгожданной победы над Шахтером
Футбол | 01 ноября 2025, 09:59 0
Николай Морозюк раскритиковал Юрия Максимова
Футбол | 31.10.2025, 19:34
Футбол | 31.10.2025, 13:01
Футбол | 01.11.2025, 08:33
Комментарии 0
Популярные новости
30.10.2025, 15:24
01.11.2025, 07:05 1
30.10.2025, 17:20 22
30.10.2025, 08:43
31.10.2025, 03:55 5
31.10.2025, 08:09 5
31.10.2025, 16:42
31.10.2025, 08:34 4