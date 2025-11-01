Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Металлург З – Левый Берег, ЮКСА – Металлист. Смотреть онлайн LIVE
Первая лига
Металлург Зп
01.11.2025 12:00 - : -
Левый Берег
Украина. Первая лига
01 ноября 2025, 10:28 | Обновлено 01 ноября 2025, 10:29
Металлург З – Левый Берег, ЮКСА – Металлист. Смотреть онлайн LIVE

Смотрите 1 ноября видеотрансляцию матчей 14-го тура

Металлург З – Левый Берег, ЮКСА – Металлист. Смотреть онлайн LIVE
ФК Левый Берег

1 ноября будут проведены два поединка 14-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию двух поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 14-й тур, 1 ноября 2025

  • 12:00. «Металлург» Запорожье – «Левый Берег»
  • 13:00. ЮКСА – «Металлист»

12:00. «Металлург» Запорожье – «Левый Берег»

13:00. ЮКСА – «Металлист»

чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Металлист Харьков смотреть онлайн Левый Берег Киев ЮКСА Тарасовка Металлург Запорожье
