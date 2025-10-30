Ювентус – Удинезе – 3:1. Первый матч без Тудора – сразу победа. Видео голов
Смотрите видеообзор матча девятого тура Серии А 2025/26
29 октября Ювентус одержал победу над командой Верона в девятом туре Серии А 2025/26.
Туринцы переиграли соперников со счетом 3:1 на стадионе Альянц Арена. Два мяча Старая Синьйора забила с пенальти – 11-метровые реализовали Душан Влахович и Кенан Йылдыз.
Для Ювентуса это был первый матч после отставки Игора Тудора. Под руководством Тудора итальянский гранд не побеждал с 13 сентября.
Серия А 2025/26. 9-й тур, 29 октября
Ювентус – Удинезе – 3:1
Голы: Влахович, 5 (пен.), Гатти, 67, Йылдыз, 90+6 (пен.) – Дзаньоло, 45+1
Видеообзор матча
События матча
