  4. Ювентус – Удинезе – 3:1. Первый матч без Тудора – сразу победа. Видео голов
Чемпионат Италии
Ювентус
29.10.2025 19:30 – FT 3 : 1
Удинезе
Италия
30 октября 2025, 05:09 |
Ювентус – Удинезе – 3:1. Первый матч без Тудора – сразу победа. Видео голов

Смотрите видеообзор матча девятого тура Серии А 2025/26

Getty Images/Global Images Ukraine

29 октября Ювентус одержал победу над командой Верона в девятом туре Серии А 2025/26.

Туринцы переиграли соперников со счетом 3:1 на стадионе Альянц Арена. Два мяча Старая Синьйора забила с пенальти – 11-метровые реализовали Душан Влахович и Кенан Йылдыз.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Для Ювентуса это был первый матч после отставки Игора Тудора. Под руководством Тудора итальянский гранд не побеждал с 13 сентября.

Серия А 2025/26. 9-й тур, 29 октября

Ювентус – Удинезе – 3:1

Голы: Влахович, 5 (пен.), Гатти, 67, Йылдыз, 90+6 (пен.) – Дзаньоло, 45+1

Видеообзор матча

События матча

90’ +6
ГОЛ ! С пенальти забил Кенан Йылдыз (Ювентус).
67’
ГОЛ ! Мяч забил Федерико Гатти (Ювентус), асcист Андреа Камбьязо.
45’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Николо Дзаньоло (Удинезе).
5’
ГОЛ ! С пенальти забил Душан Влахович (Ювентус).
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
