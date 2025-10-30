29 октября Ювентус одержал победу над командой Верона в девятом туре Серии А 2025/26.

Туринцы переиграли соперников со счетом 3:1 на стадионе Альянц Арена. Два мяча Старая Синьйора забила с пенальти – 11-метровые реализовали Душан Влахович и Кенан Йылдыз.

Для Ювентуса это был первый матч после отставки Игора Тудора. Под руководством Тудора итальянский гранд не побеждал с 13 сентября.

Серия А 2025/26. 9-й тур, 29 октября

Ювентус – Удинезе – 3:1

Голы: Влахович, 5 (пен.), Гатти, 67, Йылдыз, 90+6 (пен.) – Дзаньоло, 45+1

Видеообзор матча