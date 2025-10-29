Франция29 октября 2025, 20:23 |
Лучший во всей Европе. Забарный возглавил рейтинг по важному показателю
Украинец демонстрирует невероятный результат
29 октября 2025, 20:23
Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный выполнил больше всего передач вперед среди всех игроков пяти ведущих чемпионатов Европы, сообщает DataMB.
Так, в текущем сезоне на счету 23-летнего центрального защитника – 233 таких паса во французской Лиге 1. Ближе всего к показателю украинца среди других игроков «ПСЖ» подобрался Лукас Бералдо – 191 передача.
Топ-5 этого рейтинга выглядит так:
- Илья Забарный («ПСЖ») – 233 паса
- Эрик Гарсия («Барселона») – 231
- Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 220
- Альваро Каррерас («Реал») – 219
- Ян Пол ван Хекке («Брайтон») – 209
