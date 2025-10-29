Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Лучший во всей Европе. Забарный возглавил рейтинг по важному показателю
Франция
29 октября 2025, 20:23 |
Украинец демонстрирует невероятный результат

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный выполнил больше всего передач вперед среди всех игроков пяти ведущих чемпионатов Европы, сообщает DataMB.

Так, в текущем сезоне на счету 23-летнего центрального защитника – 233 таких паса во французской Лиге 1. Ближе всего к показателю украинца среди других игроков «ПСЖ» подобрался Лукас Бералдо – 191 передача.

Топ-5 этого рейтинга выглядит так:

  1. Илья Забарный («ПСЖ») – 233 паса
  2. Эрик Гарсия («Барселона») – 231
  3. Вирджил ван Дейк («Ливерпуль») – 220
  4. Альваро Каррерас («Реал») – 219
  5. Ян Пол ван Хекке («Брайтон») – 209

Илья Забарный ПСЖ чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) Эрик Гарсия Вирджил ван Дейк Альваро Каррерас
Антон Романенко
Антон Романенко Sport.ua
