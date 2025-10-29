Лучший во всей Европе. Забарный возглавил рейтинг по важному показателю

Украинский защитник «ПСЖ» Илья Забарный выполнил больше всего передач вперед среди всех игроков пяти ведущих чемпионатов Европы, сообщает DataMB.

Так, в текущем сезоне на счету 23-летнего центрального защитника – 233 таких паса во французской Лиге 1. Ближе всего к показателю украинца среди других игроков «ПСЖ» подобрался Лукас Бералдо – 191 передача.

Топ-5 этого рейтинга выглядит так: