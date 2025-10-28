Известный журналист – о Забарном: «60 млн за игрока с такими недостатками?»
Пьер Менес продолжает критиковать украинца
Известный французский журналист Пьер Менес отличился очередным критическим заявлением в адрес украинского защитника «ПСЖ» Ильи Забарного.
«Эта критика в адрес Забарного спровоцировала критику уже в мою сторону. Мне сказали, что он провел в команде всего два месяца, и нам нужно подождать. Но после моей критики был матч с «Байером», где он «привез» два пенальти и был удален с поля, потому что не знал, как обороняться персонально. А это проблема для центрального защитника, особенно для центрального защитника стоимостью 60 млн евро.
Меня больше всего беспокоит цена Забарного. 60 млн евро за игрока, который имеет так много недостатков в обороне? На мой взгляд, это является настоящей проблемой», – сказал журналист в эфире своего YouTube-канала.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Новозеландец – о ударной мощи британца
Артем может вскоре сменить клубную прописку