Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов принял решение сменить клуб. Основными причинами стали отсутствие игровой практики и сложные отношения с украинцем Ильей Забарным.

По информации французских СМИ, главный тренер парижан Луис Энрике четко дал понять Сафонову, что единственным решением, если он хочет иметь игровое время, будет покинуть зимой столицу Франции.

Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры и он не поддерживает с ними никаких отношений.