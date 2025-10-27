Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
27 октября 2025, 04:02 |
Энрике дал понять Сафонову, какое у него будущее в клубе с Забарным

Тренер советует вратарю сменить клубную прописку

27 октября 2025, 04:02 |
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис Энрике

Вратарь «ПСЖ» Матвей Сафонов принял решение сменить клуб. Основными причинами стали отсутствие игровой практики и сложные отношения с украинцем Ильей Забарным.

По информации французских СМИ, главный тренер парижан Луис Энрике четко дал понять Сафонову, что единственным решением, если он хочет иметь игровое время, будет покинуть зимой столицу Франции.

Ранее представитель страны террориста Матвей Сафонов отреагировал на слова своего одноклубника из «ПСЖ» Ильи Забарного, что россияне агрессоры и он не поддерживает с ними никаких отношений.

По теме:
«Я не люблю этого делать». Энрике обратился к Забарному после разгрома ПСЖ
Чемпион Франции – о Забарном: «Возможно, он сам начал в это верить»
У кого 8.5? Известна оценка Забарного после разгрома от ПСЖ
Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный Матвей Сафонов Луис Энрике
Дмитрий Бандерас Источник: TopMercato.com
