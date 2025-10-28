Сыграют ли Ванат и Цыганков? Украинец попал в старт Жироны на матч Кубка
Владислав Крапивцов начнет поединок 1/64 финала против Констанции с первых минут
Украинский голкипер Владислав Крапивцов выйдет в стартовом составе Жироны на матч 1/64 финала Кубка Испании против команды Констанция.
Для Крапивцова эта будет первый поединок в футболе красно-белых с 24 августа, когда она пропустил мяч голов во встрече второго тура Ла Лиги против Вильярреала.
Еще два представителя Украины Виктор Цыганков и Владислав Ванат остались в резерве на игру с Констанцией.
Констанцией выступает в Третьем дивизионе RFEF (пятый по значимости дивизион в системе футбольных лиг Испании) в группе 11 (Балеарские острова).
Поединок Жироны и Констанции начнется 28 октября в 20:00 по Киеву.
Стартовый состав Жироны на матч против Констанции:
