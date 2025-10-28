Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сыграют ли Ванат и Цыганков? Украинец попал в старт Жироны на матч Кубка
Кубок Испании
28 октября 2025, 19:14 | Обновлено 28 октября 2025, 19:20
786
0

Сыграют ли Ванат и Цыганков? Украинец попал в старт Жироны на матч Кубка

Владислав Крапивцов начнет поединок 1/64 финала против Констанции с первых минут

28 октября 2025, 19:14 | Обновлено 28 октября 2025, 19:20
786
0
Сыграют ли Ванат и Цыганков? Украинец попал в старт Жироны на матч Кубка
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Крапивцов

Украинский голкипер Владислав Крапивцов выйдет в стартовом составе Жироны на матч 1/64 финала Кубка Испании против команды Констанция.

Для Крапивцова эта будет первый поединок в футболе красно-белых с 24 августа, когда она пропустил мяч голов во встрече второго тура Ла Лиги против Вильярреала.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Еще два представителя Украины Виктор Цыганков и Владислав Ванат остались в резерве на игру с Констанцией.

Констанцией выступает в Третьем дивизионе RFEF (пятый по значимости дивизион в системе футбольных лиг Испании) в группе 11 (Балеарские острова).

Поединок Жироны и Констанции начнется 28 октября в 20:00 по Киеву.

Стартовый состав Жироны на матч против Констанции:

По теме:
Констанция – Жирона. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
Три украинца в заявке на матч. Тренер Жироны хочет выиграть трофей
Жирона стала 4-м каталонским клубом с 200+ матчами в Ла Лиге
Владислав Крапивцов стартовые составы Жирона Виктор Цыганков Владислав Ванат Кубок Испании по футболу
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Василий КАЮК: «Слава Богу, ЛНЗ попрощался с этими футболистами»
Футбол | 28 октября 2025, 17:57 0
Василий КАЮК: «Слава Богу, ЛНЗ попрощался с этими футболистами»
Василий КАЮК: «Слава Богу, ЛНЗ попрощался с этими футболистами»

Генеральный директор «фиолетовых» рассказал о трансферной политике клуба

Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Футбол | 27 октября 2025, 19:01 0
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико
Хаби Алонсо обратился к Ямалю после Эль Класико

«Реал» победил «Барселону» со счетом 2:1

Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
Футбол | 27.10.2025, 22:21
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
Йожеф Сабо спрогнозировал счет матча Динамо – Шахтер
Известный журналист – о Забарном: «60 млн за игрока с такими недостатками?»
Футбол | 28.10.2025, 14:34
Известный журналист – о Забарном: «60 млн за игрока с такими недостатками?»
Известный журналист – о Забарном: «60 млн за игрока с такими недостатками?»
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Футбол | 28.10.2025, 07:07
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
26.10.2025, 16:26 4
Футбол
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
Ярмоленко вернул результат. Динамо не оставило шансов Кривбассу
26.10.2025, 19:57 131
Футбол
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
В Динамо приняли решение по Шовковскому. Тренеру это не понравится
28.10.2025, 15:17 49
Футбол
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
27.10.2025, 12:39 8
Футбол
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 9
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
27.10.2025, 09:15
Футбол
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
Фабио Уордли выдвинул предложение Усику перед возможным боем
27.10.2025, 21:33 4
Бокс
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
Он победил Трампа. Снукерист с украинскими корнями впервые выиграл титул
27.10.2025, 06:05 10
Снукер
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем