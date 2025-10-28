Сыграют ли Ванат и Цыганков? Украинец попал в старт Жироны на матч Кубка

Украинский голкипер Владислав Крапивцов выйдет в стартовом составе Жироны на матч 1/64 финала Кубка Испании против команды Констанция.

Для Крапивцова эта будет первый поединок в футболе красно-белых с 24 августа, когда она пропустил мяч голов во встрече второго тура Ла Лиги против Вильярреала.

Все голы матча Ла Лиги можно увидеть LIVE в Telegram-канале Ла Лига 24/7

Еще два представителя Украины Виктор Цыганков и Владислав Ванат остались в резерве на игру с Констанцией.

Констанцией выступает в Третьем дивизионе RFEF (пятый по значимости дивизион в системе футбольных лиг Испании) в группе 11 (Балеарские острова).

Поединок Жироны и Констанции начнется 28 октября в 20:00 по Киеву.

Стартовый состав Жироны на матч против Констанции: