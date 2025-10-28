Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Констанция – Жирона. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
Кубок Испании
Констанция – Жирона. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании

Поединок состоится 28 октября и начнется в 20:00 по Киеву

Констанция – Жирона. Прогноз и анонс на матч Кубка Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

28 октября на Ноу Камп де Инка пройдет матч 1/64 финала Кубка Испании, в котором Констанция встретится с Жироной.

Поединок начнется в 20:00 по киевскому времени.

Sport.ua анонсирует предстоящий поединок!

Констанция

Команда представляет Балеарские острова и была основана более века назад в Мальорке (в 2022-м году тут отметили столетний юбилей). На своем пике она даже добиралась до Сегунды - в итоге там провели одиннадцать лет. Но в последний раз так высоко играли еще в 60-е годы. Потом даже в третьем дивизионе страны сыграли только в 2012-2014. А в 2021-м и вовсе рухнули в Терсеру Федерасьон, на пятый уровень испанского футбола.

Даже там ничего толком не получается - в своей группе то шестыми заканчивали, то седьмыми. Сейчас, выиграв лишь половину матчей, тоже идут за пределами топ-5. И в крайнем поединке уступили Алькудии 0:1, которая до этого и вовсе болталась в нижней части турнирной таблицы.

Жирона

Клуб всего лишь год назад играл в Лиге чемпионов. Впрочем, делал он это максимально неудачно. Да и другие турниры сложились провально (в том числе и в рамках Копы дель Рей, где бесславно уступили в прошлом цикле полулюбителями). А в Примере опередили вылетевший Леганес на одно очко. Правда, номинально опередили Севилью, став шестнадцатыми.

Лучше в новой темпораде не стало. В августе и вовсе было три поражения. Осенью, в том числе за счет подписания Ваната, что уже забил пару голов, получилось прибавить. Даже выиграли, у Валенсии. Могло быть и больше очков, но в последнее время подводила концентрация в концовке. Сначала, пропустив на 90+ минуте, уступили Барселоне. Потом, казалось, выдав победную ремонтаду с Овьедо, перед финальным свистком снова получили гол в свои ворота и ограничился ничьей 3:3, что оставила на последнем месте.

Статистика личных встреч

Конечно же, раньше эта пара между собой не играла ни разу.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что хозяева смогут что-то показать с соперником, что все-таки на пару голов выше в классе. Ставим на Цыганкова и компанию с форой -2 гола (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Констанция
28.10.2025 -
20:00
Жирона
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
