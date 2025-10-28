Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
28 октября 2025, 03:49
Увольнение Тудора, сенсация в игре Стародубцевой, техпоражение Лесного

Главные новости за 27 октября на Sport.ua

Увольнение Тудора, сенсация в игре Стародубцевой, техпоражение Лесного
ФК Лесное

1. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
Игроки ФК «Лесное» не приехали на матч чемпионата Второй лиги в Ужгород

2. ОФИЦИАЛЬНО. Двухкратный победитель Лиги чемпионов попрощался с тренером
Игор Тудор больше не является коучем «Ювентуса»

3. Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Артем может вскоре сменить клубную прописку

4. УАФ наказала Динамо. Суркису придется заплатить штраф
КДК УАФ наложил санкции на киевлян

5. Последний шанс. Клуб УПЛ может в ближайшее время сменить тренера
Похоже, что у руководства «Карпат» лопнуло терпение

6. Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
«Рух» готов оставить футбольную школу

7. Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Мадридский клуб подаст апелляцию, чтобы обжаловать удаление украинского голкипера

8. Стародубцева сенсационно проиграла 309-й ракетке на турнире WTA 250 в Китае
Юлия в двух сетах уступила Чжен Ушуан в 1/16 финала соревнований в Цзюцзяне

9. Сборная Украины сыграет в новом турнире. Тренер объявил заявку команды
Христич назвал заявку на Европейский кубок наций

10A. Однотипные разгромы от Полесья, Динамо и Шахтера, однодневное лидерство ЛНЗ
Самые интересные события 10-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

10B. Борнмут летом продал всю защитную линию, а сейчас разрывает АПЛ
Выше команды Андони Ираолы в турнирной таблице только «Арсенал»

Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
