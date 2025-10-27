Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Артем может вскоре сменить клубную прописку
Украинский нападающий Артем Довбик заинтересовал ряд известных команд, которые готовы осуществить его трансфер.
По информации источника, украинским нападающим интересуются сразу несколько клубов – участник Лиги чемпионов «Аталанта», один из лидеров Серии А «Милан» и «Борнмут», который недавно продал украинца Илью Забарного.
После сезона, в котором форвард забил 16 голов, римский клуб готов рассмотреть его трансфер примерно за 27 миллионов евро.
Отмечается, что официальных предложений пока не поступало, ситуацию внимательно отслеживают коллективы из Бундеслиги и АПЛ.
Ранее украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик рассказал, как у него завязалась дружба с бывшим нападающим его клуба Эдином Джеко, который сейчас выступает за «Фиорентину».
