Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб

Украинский нападающий Артем Довбик заинтересовал ряд известных команд, которые готовы осуществить его трансфер.

По информации источника, украинским нападающим интересуются сразу несколько клубов – участник Лиги чемпионов «Аталанта», один из лидеров Серии А «Милан» и «Борнмут», который недавно продал украинца Илью Забарного.

После сезона, в котором форвард забил 16 голов, римский клуб готов рассмотреть его трансфер примерно за 27 миллионов евро.

Отмечается, что официальных предложений пока не поступало, ситуацию внимательно отслеживают коллективы из Бундеслиги и АПЛ.

Ранее украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик рассказал, как у него завязалась дружба с бывшим нападающим его клуба Эдином Джеко, который сейчас выступает за «Фиорентину».