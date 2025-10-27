Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Рома назвала цену на Довбика. Его хочет участник ЛЧ и легендарный клуб
Италия
Артем может вскоре сменить клубную прописку

Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий Артем Довбик заинтересовал ряд известных команд, которые готовы осуществить его трансфер.

По информации источника, украинским нападающим интересуются сразу несколько клубов – участник Лиги чемпионов «Аталанта», один из лидеров Серии А «Милан» и «Борнмут», который недавно продал украинца Илью Забарного.

После сезона, в котором форвард забил 16 голов, римский клуб готов рассмотреть его трансфер примерно за 27 миллионов евро.

Отмечается, что официальных предложений пока не поступало, ситуацию внимательно отслеживают коллективы из Бундеслиги и АПЛ.

Ранее украинский форвард римской «Ромы» Артем Довбик рассказал, как у него завязалась дружба с бывшим нападающим его клуба Эдином Джеко, который сейчас выступает за «Фиорентину».

Дмитрий Бандерас Источник: Legioners.ua
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Valeriy Volyk
Нехай їде підіймає ЛНЗ )))
Ответить
0
Victor673256ua
Ближче до зими має бути більше конкретики
Ответить
0
