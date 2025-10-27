Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Мадридский клуб подаст апелляцию, чтобы обжаловать удаление украинского голкипера
Мадридский «Реал» планирует обжаловать удаление и красную карточку голкипера сборной Украины Андрея Лунина, который был наказан главным арбитром в матче чемпионата Испании.
В воскресенье, 26 октября, королевский клуб одолел «Барселону» со счетом 2:1, однако противостояние завершилось конфликтом, участие в котором приняли несколько игроков обеих команд.
По информации журналиста Марио Кортахены, «сливочные» понимают решение и поступок Лунина, который защищал Винисиуса Жуниора от игроков соперника. «Реал» надеется, что сможет обжаловать и отменить красную карточку украинского вратаря.
Подопечные Хаби Алонсо набрали 27 баллов и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» разместилась на второй позиции, в активе клуба 22 очка.
В нынешнем сезоне Лунин не выходил на поле в официальных матчах. Контракт 26-летнего вратаря истекает в июне 2030 года.
🚨 NEW: Real Madrid will appeal Andriy Lunin's red card.— Madrid Xtra (@MadridXtra) October 27, 2025
Club sources say he stepped in to protect Vinícius from the Barcelona bench. @MarioCortegana pic.twitter.com/FNLIWjUKTu
