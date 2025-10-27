Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Испания
27 октября 2025, 12:39 |
Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина

Мадридский клуб подаст апелляцию, чтобы обжаловать удаление украинского голкипера

Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина
Getty Images/Global Images Ukraine. Андрей Лунин

Мадридский «Реал» планирует обжаловать удаление и красную карточку голкипера сборной Украины Андрея Лунина, который был наказан главным арбитром в матче чемпионата Испании.

В воскресенье, 26 октября, королевский клуб одолел «Барселону» со счетом 2:1, однако противостояние завершилось конфликтом, участие в котором приняли несколько игроков обеих команд.

По информации журналиста Марио Кортахены, «сливочные» понимают решение и поступок Лунина, который защищал Винисиуса Жуниора от игроков соперника. «Реал» надеется, что сможет обжаловать и отменить красную карточку украинского вратаря.

Подопечные Хаби Алонсо набрали 27 баллов и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» разместилась на второй позиции, в активе клуба 22 очка.

В нынешнем сезоне Лунин не выходил на поле в официальных матчах. Контракт 26-летнего вратаря истекает в июне 2030 года.

По теме:
Стало известно, кто возглавил рейтинг самых дорогих защитников мира
ФОТО. Жизнь дала урок: провокации Ямаля положили начало тренду поражений
Винисиусу установили ультиматум после скандала в Эль-Классико
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Реал Мадрид Барселона Реал - Барселона Андрей Лунин Винисиус Жуниор удаление (красная карточка)
Николай Титюк Источник: X (Twitter)
