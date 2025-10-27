Защищал Винисиуса. Реал принял важное решение после удаления Лунина

Мадридский «Реал» планирует обжаловать удаление и красную карточку голкипера сборной Украины Андрея Лунина, который был наказан главным арбитром в матче чемпионата Испании.

В воскресенье, 26 октября, королевский клуб одолел «Барселону» со счетом 2:1, однако противостояние завершилось конфликтом, участие в котором приняли несколько игроков обеих команд.

По информации журналиста Марио Кортахены, «сливочные» понимают решение и поступок Лунина, который защищал Винисиуса Жуниора от игроков соперника. «Реал» надеется, что сможет обжаловать и отменить красную карточку украинского вратаря.

Подопечные Хаби Алонсо набрали 27 баллов и занимают первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Барселона» разместилась на второй позиции, в активе клуба 22 очка.

В нынешнем сезоне Лунин не выходил на поле в официальных матчах. Контракт 26-летнего вратаря истекает в июне 2030 года.