Стародубцева сенсационно проиграла 309-й ракетке на турнире WTA 250 в Китае
Юлия в двух сетах уступила Чжен Ушуан в 1/16 финала соревнований в Цзюцзяне
Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Цзюцзяне, Китай.
В первом раунде украинка в двух сетах проиграла представительнице Китая и 309-й ракетке мира Чжен Ушуан за 2 часа и 5 минут.
WTA 250 Цзюцзян. Хард, 1/16 финала
Чжен Ушуан (Китай) [WC] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:3, 7:6 (7:5)
Во второй партии Стародубцева отыграла три матчбола на приеме в 10-м гейме, довела игру до тай-брейка, но оформить камбек так и не сумела.
Юлия и Чжен впервые провели очное противостояние.
Стародубцева проиграла третий матч подряд и позволила Ушуан прервать лузстрик из пяти поединков. Чжен впервые в карьере выиграла матч в основной сетке на уровне Тура.
Чжен Ушуан во втором круге соревнований поборется против пятой сеяной Юлии Путинцевой.
