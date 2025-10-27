Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Стародубцева сенсационно проиграла 309-й ракетке на турнире WTA 250 в Китае
WTA
27 октября 2025, 14:54 |
155
3

Стародубцева сенсационно проиграла 309-й ракетке на турнире WTA 250 в Китае

Юлия в двух сетах уступила Чжен Ушуан в 1/16 финала соревнований в Цзюцзяне

27 октября 2025, 14:54 |
155
3 Comments
Стародубцева сенсационно проиграла 309-й ракетке на турнире WTA 250 в Китае
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

Украинская теннисистка Юлия Стародубцева (WTA 115) завершила выступления на хардовом турнире WTA 250 в Цзюцзяне, Китай.

В первом раунде украинка в двух сетах проиграла представительнице Китая и 309-й ракетке мира Чжен Ушуан за 2 часа и 5 минут.

WTA 250 Цзюцзян. Хард, 1/16 финала

Чжен Ушуан (Китай) [WC] – Юлия Стародубцева (Украина) – 6:3, 7:6 (7:5)

Во второй партии Стародубцева отыграла три матчбола на приеме в 10-м гейме, довела игру до тай-брейка, но оформить камбек так и не сумела.

Юлия и Чжен впервые провели очное противостояние.

Стародубцева проиграла третий матч подряд и позволила Ушуан прервать лузстрик из пяти поединков. Чжен впервые в карьере выиграла матч в основной сетке на уровне Тура.

Чжен Ушуан во втором круге соревнований поборется против пятой сеяной Юлии Путинцевой.

По теме:
Юлия Стародубцева – Чжен Ушуан. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стародубцева сыграет на турнире WTA 250 в Цзюцзяне. Известна соперница
Рейтинг WTA. Свитолина спустилась на 14-ю позицию, прорыв Стародубцевой
Чжен Ушуан WTA Цзюцзян Юлия Стародубцева
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Футбол | 27 октября 2025, 06:23 14
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко
Таблица УПЛ после 10-го тура. Шахтер опережает Динамо на одно очко

С 24 по 26 октября состоялся 10-й тур Украинской Премьер-лиги

18-летняя Подрез на турнире во Франции выиграла крупнейший трофей в карьере
Теннис | 26 октября 2025, 18:53 1
18-летняя Подрез на турнире во Франции выиграла крупнейший трофей в карьере
18-летняя Подрез на турнире во Франции выиграла крупнейший трофей в карьере

Вероника стала чемпионкой соревнований ITF W75 в Пуатье, одолев в финале Францишку Жорже

Известно, за какое слово Лунин получил красную карточку в матче с Реалом
Футбол | 27.10.2025, 07:03
Известно, за какое слово Лунин получил красную карточку в матче с Реалом
Известно, за какое слово Лунин получил красную карточку в матче с Реалом
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Футбол | 26.10.2025, 16:26
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Арест экс-динамовца Яремчука. Появились новые подробности
Олег САЛЕНКО: «Вернулся Ярмоленко, и все стало на свои места»
Футбол | 27.10.2025, 09:34
Олег САЛЕНКО: «Вернулся Ярмоленко, и все стало на свои места»
Олег САЛЕНКО: «Вернулся Ярмоленко, и все стало на свои места»
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
Млява,миролюбна,неагресивна,безхребетна гра від Юлі привела до ганебної поразки.
Ответить
0
Обсервер Влад
"Сенсаційно" - 
Ответить
0
Андрій Заліщук
капздец...
Ответить
-1
Популярные новости
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
Шовковский отправил легенду Динамо тренироваться с командой U-19
27.10.2025, 07:52 5
Футбол
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
Паркер против Уордли рискует всем. Может оступиться в шаге от Усика
25.10.2025, 11:41 1
Бокс
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
ПСЖ взял три очка в Лиге 1. Энрике доверился Забарному и не прогадал
25.10.2025, 19:56 13
Футбол
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
Александр ШОВКОВСКИЙ: «Они требуют какие-то безумные и нереальные зарплаты»
26.10.2025, 09:12 5
Футбол
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
Динамо подпишет экс-игрока Шахтера и сборной? Суркис закрыл этот вопрос
25.10.2025, 20:48 6
Футбол
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
Уордли обратился к Усику после зрелищной победы над Паркером
26.10.2025, 09:44 11
Бокс
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
Уордли удивил. Не хочет драться с Усиком в Англии
27.10.2025, 07:59 3
Бокс
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
Красюк пояснил безумный апсет в бою Паркер – Уордли: «Такова правда»
26.10.2025, 15:34 2
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем