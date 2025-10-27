Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ
Украина. Вторая лига
27 октября 2025, 09:15
ОФИЦИАЛЬНО. Украинский клуб получил техническое поражение от КДК УАФ

Игроки ФК «Лесное» не приехали на матч чемпионата Второй лиги в Ужгород

ФК Лесное

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) рассмотрел материалы о матче 14-го тура Второй лиги, в котором ФК «Лесное» не смог сыграть поединок против «Ужгорода» из-за финансовых проблем.

«КДК УАФ рассмотрел материалы о матче 14-го тура чемпионата Украины среди команд второй лиги ПФЛ сезона-2025/2026 ФК «Ужгород» (Ужгород) – ФК «Лесное» (Киев), который должен был состояться 19 октября 2025 года.

Принято засчитать ФК «Лесное» (Киев) техническое поражение со счетом 0:3, также клуб должен заплатить обязательный денежный взнос в размере 25 000 (двадцать пять тысяч) гривен за невыезд команды ФК «Лесное» (Киев) на матч. ФК «Ужгород» (Ужгород) засчитана техническая победа со счетом 3:0», – сообщили на сайте УАФ.

На данный момент «Лесное» занимает шестое место в турнирной таблице группы А Второй лиги, имея в своем активе 21 балл. Игрок команды Денис Гармаш ранее признался, что у команды из Киевской области серьезные финансовые проблемы.

чемпионат Украины по футболу Вторая лига Украины Лесное Ужгород Украинская ассоциация футбола КДК УАФ техническое поражение штрафы
Николай Титюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
