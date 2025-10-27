Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Однотипные разгромы от Полесья, Динамо и Шахтера, однодневное лидерство ЛНЗ
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 12:23
Однотипные разгромы от Полесья, Динамо и Шахтера, однодневное лидерство ЛНЗ

Самые интересные события 10-го тура УПЛ – в нашем традиционном обзоре

Однотипные разгромы от Полесья, Динамо и Шахтера, однодневное лидерство ЛНЗ
ФК Динамо

Вторая подряд победа «Эпицентра». ЛНЗ, обыграв «Металлист 1925», взобрался на первую строчку турнирной таблицы. Во львовской дерби зафиксирована боевая ничья. «Полесье» разгромило на выезде «Оболонь» – 4:0. С таким же счетом «Шахтер» разгромил «Кудровку», а «Динамо» – «Кривбасс».

Завеса тура

Как в старые, добрые времена: фаеры, пиротехника. Все это было в игре «Александрии» и «Эпицентра». Болельщики разбушевались к концу второго тайма. Настолько, что и поле, и трибуны оказались в дыму, и арбитр матча Артем Михайлюк был вынужден приостановить поединок. Пауза, к счастью, не затянулась. Но штраф за использование пиротехники кто-то все равно будет платить. В таких вот условиях «Эпицентр» добыл свою вторую победу подряд.

Удаление тура

Отличную атаку на первой минуте второго тайма матча «Верес» – «Заря» организовали подопечные Виктора Скрипника. Мичин отдал зрячую передачу на Слесаря, и Артем, на скорости обойдя Корнийчука, выходил фактически один на один с голкипером. Однако в последний момент Корнейчук «исправился»: задел ногой Слесаря, за что и получил прямую красную карточку.

Ассист тура

Голкипер ЛНЗ Паламарчук отличается не только успешной игрой при пробитии одиннадцатиметровых ударов в его ворота, но и, оказывается, неплох в подыгрыше партнерам. В игре против «Металлиста 1925» единственный гол был забит именно после того, как Паламарчук выбил мяч со своей штрафной площади на правый фланг атаки, где Проспер вторым касанием отправил мяч в сетку.

Лидер тура

Очередная смена лидера. После выездной победы над «Металлистом 1925» (1:0) ЛНЗ неожиданно возглавил турнирную таблицу. Хотя, если брать во внимание последние результаты подопечных Виталия Пономарева, особенно их разгромную победу над «Шахтером» (4:1), то ничего удивительного в лидерстве черкасского коллектива и нет. Лидером чемпионского забега ЛНЗ стал, как минимум, на один день. Воскресные матчи с участием «Динамо» и «Шахтера» могли подкорректировать лидерство команды Пономарева. И они таки подкорректировали. И «горняки», и киевляне одержали крупные победы, посему ЛНЗ сместился на третье место.

Дерби тура

Несмотря на то, что на данный момент «Рух» воспринимается «младшим братом» относительно «Карпат», львовское дерби все равно не потеряло принципиальности и боевитости. Перед игрой казалось, что явным фаворитом встречи будут «зелено-белые», но по факту именно «желто-черные» создали более реальные моменты для взятия ворот. Тем не менее, итоговая «сухая» ничья. Это впервые «Карпаты» и «Рух» разошлись миром.

Драка тура

Ну, какое львовское дерби без потасовки? Правильно, никакое. Когда казалось, что матч между львовскими командами в этот раз завершится спокойно, один момент на самом финальном отрезке поединка таки заставил вспомнить, что есть еще порох в пороховницах. Все началось с того, что на 90+2 минуте встречи игрока «Руха» Слюбика не весьма гостеприимно встретили два игрока соперника – Краснопир и Педросо. Арбитр встречи Заброда должным образом не отреагировал на тот эпизод, а вот футболисты «Руха», и фактически вся скамейка «желто-черных», поспешили на разборки. В итоге все завершилось дракой, в которую вмешался даже наставник «Карпат» Лупашко. Казалось, что после того, как страсти поутихли, зачинщики получат красные карточки. Но все обошлось: лишь два «горчичника» в итоге.

Разгромы тура

«Оболонь» весьма активно начала домашнюю игру против «Полесья», однако в итоге «пивовары» потерпели сокрушительное поражение – 0:4. Голы в ворота киевлян забивались фактически на любой вкус. Это третья крупная победа подопечных Руслана Ротаня в последних четырех встречах. После матча главный тренер «пивоваров» Александр Антоненко всю вину за поражение взял на себя.

Еще два матча завершились с аналогичный счетом. «Шахтер» разгромил «Кудровку», а «Динамо» не оставило шансов «Кривбассу».

Гол тура

Красивый мяч в ворота «Оболони» забил форвард «Полесья» Гайдучик. В том взятии ворот красиво было все: и начальная фаза, и завершающая. Сначала Велетень отпасовал на правый фланг атаки Таллесу, который сместился к лицевой линии и сделал прострел во вратарскую площадь. А уже там Гайдучик сыграл на опережение и пяткой подсек мяч в ближний угол ворот.

Ничья тура

«Колос» в кризисе», – это слова главного тренера ковалевской команды Руслана Костышина после минувшего тура. По его словам, команда очень переживает из-за того, что вот уж который матч не может забить. В этот раз «аграриев» прорвало: в поединке против «Полтавы» наиграли сразу на два забитые мячи. Правда, пропустили тоже два. Боевая ничья, одним словом. Но вот что интересно: «Колос» нанес в три раза больше ударов, нежели «Полтава» – 24 против 8, но вот по ударах в створ равенство – пять против пяти.

Пенальти тура

При счете 3:0 в пользу «Шахтера» в игре против «Кудровки» футболисты из Черниговской области получили право на пенальти. Его «привез» вышедший на замену молодой полузащитник «горняков» Глущенко, которому пришлось фолить в своей штрафной площади против Овусу. Судейский приговор исполнял Коркишко. Но переиграть Ризныка ему не удалось: кипер дончан угадал направление удара и парировал мяч.

Проход тура

Под занавес матча против «Кудровки» полузащитник «Шахтера» Глущенко реабилитировался за «привоз» пенальти. Антон в чужой штрафной площади разобрался с четырьмя оппонентами и пнул мяч мимо голкипера: футбольный снаряд, задев штангу, залетел в ворота. Это дебютный гол Глущенко в сезоне.

Матч тура

«Кривбасс» играл против «Динамо» с позиции силы. То есть, лидера. Однако, доказать свой лидерский статус команда ван Леувена не смогла. Динамовцы полностью доминировали в этом поединке и одержали заслуженную победу – 4:0. Уже к середине первой половины встречи счет был 3:0 в пользу подопечных Шовковского. Интересно, что в этом поединке Ярмоленко сыграл центрфорварда.

Цифра тура

115 – столько сейчас забитых мячей на счету в чемпионатах Украины динамовской легенды Ярмоленко. Андрей Николаевич очередной свой мяч забил в ворота «Кривбасса». До показателя Евгения Селезнева, пока что третьего в историческом реестре бомбардиров УПЛ, осталось лишь два мяча.

Символическая сборная тура

Паламарчук – Караваев, Попов, Чоботенко, Педро Энрике – Сифуэнтес, Велетень, Проспер, Педриньо – Элиас, Ярмоленко.

