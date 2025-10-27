Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
«Рух» готов оставить футбольную школу
Известный клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование.
По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, львовский «Рух» может прекратить существование как профессиональный футбольный клуб. Президент клуба Григорий Козловский хочет сохранить только футбольную школу, которая будет воспитывать молодых футболистов.
В настоящее время «Рух» идет предпоследним в турнирной таблице УПЛ. За десять матчей команда набрала семь очков и имеет разницу забитых и пропущенных голов 7:18.
«Рух» продолжает участие в Кубке Украины, где на прошлой стадии сенсационно выбил «Полесье».
