Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
Украина. Первая лига
27 октября 2025, 20:33 | Обновлено 27 октября 2025, 20:57
1951
1

Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона

«Рух» готов оставить футбольную школу

Источник: клуб УПЛ может прекратить существование после конца сезона
ФК Рух

Известный клуб Украинской Премьер-лиги может прекратить существование.

По информации украинского журналиста Игоря Бурбаса, львовский «Рух» может прекратить существование как профессиональный футбольный клуб. Президент клуба Григорий Козловский хочет сохранить только футбольную школу, которая будет воспитывать молодых футболистов.

В настоящее время «Рух» идет предпоследним в турнирной таблице УПЛ. За десять матчей команда набрала семь очков и имеет разницу забитых и пропущенных голов 7:18.

«Рух» продолжает участие в Кубке Украины, где на прошлой стадии сенсационно выбил «Полесье».

По теме:
Сергей ПАЛКИН: «У нас очень хорошая синергия с Ардой Тураном»
Эксперт: «Можно констатировать: Полесье на правильном пути»
Определена символическая пятерка и MVP четвертого тура Суперлиги
чемпионат Украины по футболу Игорь Бурбас Украинская Премьер-лига Григорий Козловский Рух Львов
Дмитрий Бандерас Источник: Игорь Бурбас
Комментарии 1



