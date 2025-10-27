Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Последний шанс. Клуб УПЛ может в ближайшее время сменить тренера
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 14:49 |
Похоже, что у руководства «Карпат» лопнуло терпение

27 октября 2025, 14:49 |
ФК Карпаты. Владислав Лупашко

Как стало известно Sport.ua, отставка главного тренера «Карпат» Владислава Лупашко может произойти уже во время следующей паузы на матчи сборных в середине ноября.

Следующие два матча против «ЛНЗ» (на выезде) и «Кривбасса» (дома) станут решающими и определят будущее тренерского штаба.

После неудачного старта чемпионата ситуация для «львов» несколько улучшилась, но последние две домашние неудачи, а именно поражение от «Эпицентра» и ничья с «Рухом», снова ставят под угрозу тренерское кресло Владислава Лупашко.

Как сообщалось нашим сайтом ранее, кандидатом на должность главного тренера в «Карпатах» является Олег Лужный.

Игорь ЛИСЕНКО

