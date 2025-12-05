Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Украина. Премьер лига
05 декабря 2025, 17:14 | Обновлено 05 декабря 2025, 17:22
Скрипник vs Лупашко. Заря и Карпаты объявили стартовые составы на матч УПЛ

Матч 15-го тура УПЛ начнется в 18:00

Скрипник vs Лупашко. Заря и Карпаты объявили стартовые составы на матч УПЛ
Колаж sport.ua

5 декабря в 18:00 состоится матч 15-го тура Украинской Премьер-лиги.

«Заря» примет «Карпаты» в Киеве на стадионе «Динамо им. Лобановского».

Главным арбитром встречи будет Денис Шурман.

Перед началом встречи главные тренеры команд определились со стартовыми составами на игру:

Заря: Сапутин – Жуниньо, Джордан, Янич, Вантух, Кушниренко, Попара, Андушич, Мичин, Слесар, Будковский

Карпаты: Домчак – Мiroшниченко, Бабогло, Педрозу, Сич, Танда, Альварес, Бруниньо, Чачуа, Федор, Краснопир

Заря Луганск Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Виктор Скрипник Владислав Лупашко Карпаты Львов Заря - Карпаты
