УАФ наказала Динамо. Суркису придется заплатить штраф

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наложил санкции на киевское «Динамо» за поведение фанатов в матче против «Зари» (1:1).

«Рассмотрев материалы о ненадлежащем поведении болельщиков ФК «Динамо» (Киев) во время матча 9-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги ФК «Заря» (Луганск) — ФК «Динамо» (Киев), состоявшегося 18 октября 2025 года, обязал ФК «Динамо» (Киев) уплатить обязательный денежный взнос в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) гривен (за повторное осуществление болельщиками ФК «Динамо» (Киев) скандирований нецензурного характера)», — говорится в сообщении КДК УАФ.

Ранее КДК УАФ засчитал украинскому клубу техническое поражение.