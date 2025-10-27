УАФ наказала Динамо. Суркису придется заплатить штраф
КДК УАФ наложил санкции на киевлян
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наложил санкции на киевское «Динамо» за поведение фанатов в матче против «Зари» (1:1).
«Рассмотрев материалы о ненадлежащем поведении болельщиков ФК «Динамо» (Киев) во время матча 9-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги ФК «Заря» (Луганск) — ФК «Динамо» (Киев), состоявшегося 18 октября 2025 года, обязал ФК «Динамо» (Киев) уплатить обязательный денежный взнос в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) гривен (за повторное осуществление болельщиками ФК «Динамо» (Киев) скандирований нецензурного характера)», — говорится в сообщении КДК УАФ.
Ранее КДК УАФ засчитал украинскому клубу техническое поражение.
