  4. УАФ наказала Динамо. Суркису придется заплатить штраф
Украина. Премьер лига
27 октября 2025, 09:37 |
УАФ наказала Динамо. Суркису придется заплатить штраф

КДК УАФ наложил санкции на киевлян

ФК Динамо

Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола (КДК УАФ) наложил санкции на киевское «Динамо» за поведение фанатов в матче против «Зари» (1:1).

«Рассмотрев материалы о ненадлежащем поведении болельщиков ФК «Динамо» (Киев) во время матча 9-го тура VBET Украинской Премьер-Лиги ФК «Заря» (Луганск) — ФК «Динамо» (Киев), состоявшегося 18 октября 2025 года, обязал ФК «Динамо» (Киев) уплатить обязательный денежный взнос в размере 60 000 (шестьдесят тысяч) гривен (за повторное осуществление болельщиками ФК «Динамо» (Киев) скандирований нецензурного характера)», — говорится в сообщении КДК УАФ.

Ранее КДК УАФ засчитал украинскому клубу техническое поражение.

чемпионат Украины по футболу штрафы Украинская ассоциация футбола КДК УАФ Украинская Премьер-лига Динамо Киев болельщики
Дмитрий Бандерас Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
Burevestnik
так вболівальники Динамо матюкали гравців Динамо чи Зорі?
Якщо гравців Динамо, то для КДК це було не варто уваги,
бо грали чортзна як...
Якщо матюкали гравців Зорі, то рішення вірне.
Ответить
+1
