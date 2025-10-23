Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дэвид БЕКХЭМ: «Он – лучший игрок в истории»
Major League Soccer
23 октября 2025, 20:24 |
Англичанин прокомментировал продление соглашения между Месси и «Интер Майами»

Getty Images/Global Images Ukraine. Лионель Месси

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал продление контракта Лионеля Месси с клубом MLS:

«Мы привезли в наш город лучшего игрока в истории. Это показывает нашу приверженность Майами, но также и приверженность Лонеля городу, клубу и игре.

Он по-прежнему предан делу и по-прежнему хочет побеждать. Как владельцы клуба, мы считаем очень счастливы, что у нас есть игрок, который так любит футбол, как он, который так много сделал для этого вида спорта в нашей стране и который вдохновляет новое поколение молодых талантов».

Дэвид Бекхэм Major League Soccer (MLS) Лионель Месси продление контракта Интер Майами
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
