Дэвид БЕКХЭМ: «Он – лучший игрок в истории»

Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал продление контракта Лионеля Месси с клубом MLS:

«Мы привезли в наш город лучшего игрока в истории. Это показывает нашу приверженность Майами, но также и приверженность Лонеля городу, клубу и игре.

Он по-прежнему предан делу и по-прежнему хочет побеждать. Как владельцы клуба, мы считаем очень счастливы, что у нас есть игрок, который так любит футбол, как он, который так много сделал для этого вида спорта в нашей стране и который вдохновляет новое поколение молодых талантов».