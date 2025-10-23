Дэвид БЕКХЭМ: «Он – лучший игрок в истории»
Англичанин прокомментировал продление соглашения между Месси и «Интер Майами»
Совладелец «Интер Майами» Дэвид Бекхэм прокомментировал продление контракта Лионеля Месси с клубом MLS:
«Мы привезли в наш город лучшего игрока в истории. Это показывает нашу приверженность Майами, но также и приверженность Лонеля городу, клубу и игре.
Он по-прежнему предан делу и по-прежнему хочет побеждать. Как владельцы клуба, мы считаем очень счастливы, что у нас есть игрок, который так любит футбол, как он, который так много сделал для этого вида спорта в нашей стране и который вдохновляет новое поколение молодых талантов».
