Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
ITF
19 октября 2025, 20:27 | Обновлено 19 октября 2025, 20:28
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10

Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua

Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
blacktennismagazine.com

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов и теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 20 до 26 октября.

Мужчины

М25 Саррегемин (Франция – ковер, зал), Interntionaux de Sarreguemines

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Тимур Бельдюгин (Украина, 2) – Эван Жарзаге (Франция) – 19.10

М25 Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия – грунт), Fortevillage ITF Trophy

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Маттиас Пизану (Италия, 6) – Максим Колб (Украина) – 6:0, 6:1

М25, Синтра (Португалия – хард), M25 Sintra I

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Александр Орлов (Швейцария) – Виталий Гнидец (Украина) – 2:6, 0:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Давид Айхензеер (Германия, 2) – Виталий Гнидец (Украина) – 20.10

М15, Монастир (Тунис – хард), Magic Hotels Tours By FTT

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Артем Мухтаруллин (Украина, уайлд-кард) – Матео Биволь (Франция, 14) – 0:6, 3:6

Одиночный разряд, первый круг

  • Владислав Орлов (Украина) – ТВА
  • Эрик Ваншельбойм (Украина) – ТВА

М15 Эраклион (Греция – хард), М15 Эраклион

Одиночный разряд, первый круг

  • Александр Брайнин (Украина) – ТВА
  • Георгий Кравченко (Украина) – ТВА

М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 18 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Диего Лапорта (Австрия) – Владимир Ужиловский (Украина) – 6:2, 6:4
  • Вадим Коновчук (Украина, 3) – Ноа Мартенс (Бельгия) – 6:1, 6:3
  • Григорий Шебекин (5) – Василий Макаренко (Украина) – 6:1, 6:1
  • Илья Олефир (Украина) – Багат Багат (Египет) – 0:6, 3:6
  • Седрик Штанке (Германия) – Андрей Порицкий (Украина) – 1:6, 0:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Вадим Коновчук (Украина, 3) – Ливиу Попирян (Румыния) – 20:10
  • Андрей Порицкий (Украина) – Александр Гломб (Германия, 14) – 20.10, 10:00

Одиночный разряд, первый круг

  • Вадим Урсу (Украина) – ТВА
  • Юрий Джавакян (Украина) – ТВА

Женщины

W100 Тайлер, Техас (США – Хард), Christus Health Pro Challenge

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Анита Сагдиева (Украина) – ТВА

W75, Пуатье (Франция – хард, зал), Internationaux Feminines de la Vienne

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Анастасия Фирман (Украина, 8) – Эмма ван Поппел (Нидерланды, 15) – 20.10, не ранее 14:30

Одиночный разряд, первый круг

  • Вероника Подрез (Украина) – ТВА

W35 Цян Даоху (Китай – хард), 2025 China Women's 29 Qian Daohu

Одиночный разряд, первый круг

  • Катарина Завацкая (Украина) – ТВА

W35 Лагуш (Португалия – хард), II Internacional Ladies Open

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Дарья Есыпчук (Украина) – ТВА
  • Мария Ноздрачева (Украина) – ТВА
  • Полина Исакова (Украина) – ТВА

W15, Монастир (Тунис – хард), Magic Hotels Tours By FTT

Одиночный разряд, первый круг

  • Мария Лазаренко (Украина) – ТВА
  • Антонина Сушкова (Украина) – ТВА

W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 18 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, первый круг

  • Елена Грекул (Украина) – ТВА

W15 Бол (Хорватия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

  • Александра Предыбало (Украина) – Анастасия Запарынюк (Украина, 12) – 0:6, 4:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

  • Виктория Варга (Венгрия) – Анастасия Запарынюк (Украина, 12) – 20.10, не ранее 13:30

Одиночный разряд, первый круг

  • Кристина Почтовик (Украина) – ТВА
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 13–19.10
Украинец выиграл турнир в Греции. Это его первый титул в сезоне
Завацкая покинула турнир WTA 125 в Цзинане, проиграв в матче 1/16 финала
Комментарии 0
