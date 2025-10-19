Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10

Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов и теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 20 до 26 октября.

Мужчины

М25 Саррегемин (Франция – ковер, зал), Interntionaux de Sarreguemines

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Тимур Бельдюгин (Украина, 2) – Эван Жарзаге (Франция) – 19.10

М25 Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия – грунт), Fortevillage ITF Trophy

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Маттиас Пизану (Италия, 6) – Максим Колб (Украина) – 6:0, 6:1

М25, Синтра (Португалия – хард), M25 Sintra I

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Александр Орлов (Швейцария) – Виталий Гнидец (Украина) – 2:6, 0:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

Давид Айхензеер (Германия, 2) – Виталий Гнидец (Украина) – 20.10

М15, Монастир (Тунис – хард), Magic Hotels Tours By FTT

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Артем Мухтаруллин (Украина, уайлд-кард) – Матео Биволь (Франция, 14) – 0:6, 3:6

Одиночный разряд, первый круг

Владислав Орлов (Украина) – ТВА

– ТВА Эрик Ваншельбойм (Украина) – ТВА

М15 Эраклион (Греция – хард), М15 Эраклион

Одиночный разряд, первый круг

Александр Брайнин (Украина) – ТВА

– ТВА Георгий Кравченко (Украина) – ТВА

М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 18 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Диего Лапорта (Австрия) – Владимир Ужиловский (Украина) – 6:2, 6:4

Вадим Коновчук (Украина, 3) – Ноа Мартенс (Бельгия) – 6:1, 6:3

– Ноа Мартенс (Бельгия) – 6:1, 6:3 Григорий Шебекин (5) – Василий Макаренко (Украина) – 6:1, 6:1

Илья Олефир (Украина) – Багат Багат (Египет) – 0:6, 3:6

Седрик Штанке (Германия) – Андрей Порицкий (Украина) – 1:6, 0:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

Вадим Коновчук (Украина, 3) – Ливиу Попирян (Румыния) – 20:10

– Ливиу Попирян (Румыния) – 20:10 Андрей Порицкий (Украина) – Александр Гломб (Германия, 14) – 20.10, 10:00

Одиночный разряд, первый круг

Вадим Урсу (Украина) – ТВА

– ТВА Юрий Джавакян (Украина) – ТВА

Женщины

W100 Тайлер, Техас (США – Хард), Christus Health Pro Challenge

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Анита Сагдиева (Украина) – ТВА

W75, Пуатье (Франция – хард, зал), Internationaux Feminines de la Vienne

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Анастасия Фирман (Украина, 8) – Эмма ван Поппел (Нидерланды, 15) – 20.10, не ранее 14:30

Одиночный разряд, первый круг

Вероника Подрез (Украина) – ТВА

W35 Цян Даоху (Китай – хард), 2025 China Women's 29 Qian Daohu

Одиночный разряд, первый круг

Катарина Завацкая (Украина) – ТВА

W35 Лагуш (Португалия – хард), II Internacional Ladies Open

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Дарья Есыпчук (Украина) – ТВА

– ТВА Мария Ноздрачева (Украина) – ТВА

– ТВА Полина Исакова (Украина) – ТВА

W15, Монастир (Тунис – хард), Magic Hotels Tours By FTT

Одиночный разряд, первый круг

Мария Лазаренко (Украина) – ТВА

– ТВА Антонина Сушкова (Украина) – ТВА

W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 18 Sharm Elsheikh Men's Future

Одиночный разряд, первый круг

Елена Грекул (Украина) – ТВА

W15 Бол (Хорватия – грунт)

Одиночный разряд, квалификация, первый круг

Александра Предыбало (Украина) – Анастасия Запарынюк (Украина, 12) – 0:6, 4:6

Одиночный разряд, квалификация, второй круг

Виктория Варга (Венгрия) – Анастасия Запарынюк (Украина, 12) – 20.10, не ранее 13:30

Одиночный разряд, первый круг