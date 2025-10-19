Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 20–26.10
Следите за результатами украинцев на турнирах ITF на этой неделе на Sport.ua
Sport.ua предлагает расписание и результаты матчей украинских теннисистов и теннисисток на турнирах Мирового тура ITF с 20 до 26 октября.
Мужчины
М25 Саррегемин (Франция – ковер, зал), Interntionaux de Sarreguemines
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Тимур Бельдюгин (Украина, 2) – Эван Жарзаге (Франция) – 19.10
М25 Санта-Маргерита-ди-Пула (Италия – грунт), Fortevillage ITF Trophy
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Маттиас Пизану (Италия, 6) – Максим Колб (Украина) – 6:0, 6:1
М25, Синтра (Португалия – хард), M25 Sintra I
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Александр Орлов (Швейцария) – Виталий Гнидец (Украина) – 2:6, 0:6
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Давид Айхензеер (Германия, 2) – Виталий Гнидец (Украина) – 20.10
М15, Монастир (Тунис – хард), Magic Hotels Tours By FTT
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Артем Мухтаруллин (Украина, уайлд-кард) – Матео Биволь (Франция, 14) – 0:6, 3:6
Одиночный разряд, первый круг
- Владислав Орлов (Украина) – ТВА
- Эрик Ваншельбойм (Украина) – ТВА
М15 Эраклион (Греция – хард), М15 Эраклион
Одиночный разряд, первый круг
- Александр Брайнин (Украина) – ТВА
- Георгий Кравченко (Украина) – ТВА
М15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 18 Sharm Elsheikh Men's Future
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Диего Лапорта (Австрия) – Владимир Ужиловский (Украина) – 6:2, 6:4
- Вадим Коновчук (Украина, 3) – Ноа Мартенс (Бельгия) – 6:1, 6:3
- Григорий Шебекин (5) – Василий Макаренко (Украина) – 6:1, 6:1
- Илья Олефир (Украина) – Багат Багат (Египет) – 0:6, 3:6
- Седрик Штанке (Германия) – Андрей Порицкий (Украина) – 1:6, 0:6
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Вадим Коновчук (Украина, 3) – Ливиу Попирян (Румыния) – 20:10
- Андрей Порицкий (Украина) – Александр Гломб (Германия, 14) – 20.10, 10:00
Одиночный разряд, первый круг
- Вадим Урсу (Украина) – ТВА
- Юрий Джавакян (Украина) – ТВА
Женщины
W100 Тайлер, Техас (США – Хард), Christus Health Pro Challenge
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Анита Сагдиева (Украина) – ТВА
W75, Пуатье (Франция – хард, зал), Internationaux Feminines de la Vienne
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Анастасия Фирман (Украина, 8) – Эмма ван Поппел (Нидерланды, 15) – 20.10, не ранее 14:30
Одиночный разряд, первый круг
- Вероника Подрез (Украина) – ТВА
W35 Цян Даоху (Китай – хард), 2025 China Women's 29 Qian Daohu
Одиночный разряд, первый круг
- Катарина Завацкая (Украина) – ТВА
W35 Лагуш (Португалия – хард), II Internacional Ladies Open
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Дарья Есыпчук (Украина) – ТВА
- Мария Ноздрачева (Украина) – ТВА
- Полина Исакова (Украина) – ТВА
W15, Монастир (Тунис – хард), Magic Hotels Tours By FTT
Одиночный разряд, первый круг
- Мария Лазаренко (Украина) – ТВА
- Антонина Сушкова (Украина) – ТВА
W15 Шарм-эш-Шейх (Египет – хард), Egypt 18 Sharm Elsheikh Men's Future
Одиночный разряд, первый круг
- Елена Грекул (Украина) – ТВА
W15 Бол (Хорватия – грунт)
Одиночный разряд, квалификация, первый круг
- Александра Предыбало (Украина) – Анастасия Запарынюк (Украина, 12) – 0:6, 4:6
Одиночный разряд, квалификация, второй круг
- Виктория Варга (Венгрия) – Анастасия Запарынюк (Украина, 12) – 20.10, не ранее 13:30
Одиночный разряд, первый круг
- Кристина Почтовик (Украина) – ТВА
