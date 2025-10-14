Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Уэльс – Бельгия – 2:4. Дубль Де Брюйне с пенальти. Видео голов, обзор матча
ЧМ. Квалификация. Европа
Уэльс
13.10.2025 21:45 – FT 2 : 4
Бельгия
Чемпионат мира
14 октября 2025, 14:46 | Обновлено 14 октября 2025, 14:57
Уэльс – Бельгия – 2:4. Дубль Де Брюйне с пенальти. Видео голов, обзор матча

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября сборная Бельгии переиграла Уэльс в матче квалификационной группы J чемпионата мира 2026.

Встреча прошла на стадионе Кардифф Сити. Гости победили со счетом 4:2.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Дубль с пенальти в составе бельгийской команды оформил Кевин Де Брюйне.

ЧМ-2026. Квалификация

Группа J, 13 октября

Уэльс – Бельгия – 2:4

Голы: Родон, 8, Бродхед, 89 – Де Брюйне, 18 (пен), 76 (пен), Менье, 24, Троссард, 90

Видеообзор матча

События матча

90’
ГОЛ ! Мяч забил Леандро Троссар (Бельгия), асcист Тимоти Кастань.
89’
ГОЛ ! Мяч забил Нейтан Бродхед (Уэльс), асcист Киффер Мур.
76’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
24’
ГОЛ ! Мяч забил Томас Менье (Бельгия), асcист Жереми Доку.
18’
ГОЛ ! С пенальти забил Кевин де Брюйне (Бельгия).
8’
ГОЛ ! Мяч забил Джо Родон (Уэльс), асcист Сорба Томас.
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
