Уэльс – Бельгия – 2:4. Дубль Де Брюйне с пенальти. Видео голов, обзор матча
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
13 октября сборная Бельгии переиграла Уэльс в матче квалификационной группы J чемпионата мира 2026.
Встреча прошла на стадионе Кардифф Сити. Гости победили со счетом 4:2.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Дубль с пенальти в составе бельгийской команды оформил Кевин Де Брюйне.
ЧМ-2026. Квалификация
Группа J, 13 октября
Уэльс – Бельгия – 2:4
Голы: Родон, 8, Бродхед, 89 – Де Брюйне, 18 (пен), 76 (пен), Менье, 24, Троссард, 90
Видеообзор матча
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Защитник рассказал, почему Андрей Ярмоленко часто обращается к нему на повышенных тонах
Встреча четвертого тура квалификационной группы D завершилась со счетом 2:2