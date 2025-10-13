Чемпионат мира13 октября 2025, 13:28 | Обновлено 13 октября 2025, 13:29
7
0
Уэльс – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч пройдет 13 октября в 21:45 по Киеву
13 октября сборная Уэльса проведет матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Бельгии.
Встреча состоится на Кардифф Сити Стэдиум. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.
