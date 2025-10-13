Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Уэльс – Бельгия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ЧМ. Квалификация. Европа
Уэльс
13.10.2025 21:45 - : -
Бельгия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат мира
13 октября 2025, 13:28 | Обновлено 13 октября 2025, 13:29
7
0

Матч пройдет 13 октября в 21:45 по Киеву

Getty Images/Global Images Ukraine

13 октября сборная Уэльса проведет матч второго тура квалификационной группы чемпионата мира 2026 против команды Бельгии.

Встреча состоится на Кардифф Сити Стэдиум. Стартовый свисток прозвучит в 21:45 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Видеотрансляция матча будет доступна на платформе MEGOGO.

Уэльс – Бельгия
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
