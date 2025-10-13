13 октября на Кардифф Сити Стэдиум пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Уэльса и Бельгии. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Уэльс

Команда пытается научиться играть без своего многолетнего лидера - Бэйла. С первой попытки не получилось: на Евро не вышло пробиться ни через традиционную квалификацию, ни даже через стыковые поединки. Причем все решилось в серии пенальти дома, когда уступили полякам и лично опытному Щенсны.

Впрочем, потом пришел Беллами, и первый же цикл, Лига Наций год назад, был успешным - выиграли свою группу, причем опередив на очко Турцию. В этом году же получается брать свое с аутсайдерами, выигрывая у Казахстана (дважды) и Лихтенштейна. Но при этом в Северной Македонии была ничья, а в Бельгии - проиграли. Впрочем, потом уступили и в товарищеских матчах, в сентябре Канаде, а в рамках этого окна - и Англии, причем получила от соседей три безответных гола.

Бельгия

Сборная сейчас не так хороша, как в середине прошлого десятилетия. И после бронзы-2018 не вышла из группы на следующем мундиале, в Катаре - после этого попрощались с Роберто Мартинесом. Да и Тедеско продержался не долго, пусть и вроде бы не проваливался. На Евро получилось выйти в плей-офф, уже там уступив Франции минимально. А в Лиге Наций были хотя бы Израиля сильнее - но при этом дебютанта опередили по дополнительным показателям, при равенстве очков.

Руди Гарсия и вовсе начинал с поражения 1:3 Украине. Но в ответном поединке получилось устроить разгром. В квалификации потом вроде бы команда смотрится неплохо, выиграв большинство матчей, в том числе и с главным соперником, Уэльсом. Но никак не удается справиться с Северной Македонией: что в июне в гостях, что даже в октябре дома ограничились ничьими, 1:1 и 0:0.

Статистика личных встреч

В пяти последних поединках были две ничьи и три победы Бельгии, в том числе в обоих крайних матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы верят в гостей. Для них нулевая ничья в прошлом туре должна стать отрезвляющей оплеухой - ставим тут на победу Бельгии (коэффициент - 1,79).