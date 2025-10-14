Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Украина в 11-м матче подряд не сумела сохранить свои ворота
Чемпионат мира
14 октября 2025, 09:56 | Обновлено 14 октября 2025, 09:57
Украина в 11-м матче подряд не сумела сохранить свои ворота

В этот раз украинская сборная пропустила от сборной Азербайджана

Getty Images/Global Images Ukraine

Украина пропускает хотя бы один гол в 11 матче подряд.

В матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 сборная Украины победила сборную Азербайджана со счетом 2:1.

Тем самым украинская команда продлила серию с пропущенными голами до 11 матчей.

В последний раз сборная Украины сыграла «сухой» матч больше года назад: 11 октября 2024 в поединке Лиги наций против сборной Грузии (1:0).

Серия сборной Украины с пропущенными голами (11)

  • 2025: Украина – Азербайджан – 2:1
  • 2025: Исландия – Украина – 3:5
  • 2025: Азербайджан – Украина – 1:1
  • 2025: Украина – Франция – 0:2
  • 2025: Новая Зеландия – Украина – 1:2
  • 2025: Канада – Украина – 4:2
  • 2025: Бельгия – Украина – 3:0
  • 2024: Украина – Бельгия – 3:1
  • 2024: Албания – Украина – 1:2
  • 2024: Грузия – Украина – 1:1
  • 2024: Украина – Чехия – 1:1
сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу статистика ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан
Сергей Турчак
