Чемпионат мира14 октября 2025, 09:56 | Обновлено 14 октября 2025, 09:57
Украина в 11-м матче подряд не сумела сохранить свои ворота
В этот раз украинская сборная пропустила от сборной Азербайджана
14 октября 2025, 09:56
Украина пропускает хотя бы один гол в 11 матче подряд.
В матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 сборная Украины победила сборную Азербайджана со счетом 2:1.
Тем самым украинская команда продлила серию с пропущенными голами до 11 матчей.
В последний раз сборная Украины сыграла «сухой» матч больше года назад: 11 октября 2024 в поединке Лиги наций против сборной Грузии (1:0).
Серия сборной Украины с пропущенными голами (11)
- 2025: Украина – Азербайджан – 2:1
- 2025: Исландия – Украина – 3:5
- 2025: Азербайджан – Украина – 1:1
- 2025: Украина – Франция – 0:2
- 2025: Новая Зеландия – Украина – 1:2
- 2025: Канада – Украина – 4:2
- 2025: Бельгия – Украина – 3:0
- 2024: Украина – Бельгия – 3:1
- 2024: Албания – Украина – 1:2
- 2024: Грузия – Украина – 1:1
- 2024: Украина – Чехия – 1:1
