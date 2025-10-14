Украина в 11-м матче подряд не сумела сохранить свои ворота

Украина пропускает хотя бы один гол в 11 матче подряд.

В матче отборочного турнира к чемпионату мира 2026 сборная Украины победила сборную Азербайджана со счетом 2:1.

Тем самым украинская команда продлила серию с пропущенными голами до 11 матчей.

В последний раз сборная Украины сыграла «сухой» матч больше года назад: 11 октября 2024 в поединке Лиги наций против сборной Грузии (1:0).

Серия сборной Украины с пропущенными голами (11)