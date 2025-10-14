Сергей РЕБРОВ: «Спасибо вам, что нет таких вопросов»

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил, как он себя чувствует после победы в матче с Азербайджаном.

– Две очень тяжелые победы, как вы себя чувствуете после матча?

– Спасибо, что нет вопросов, которые выводят из себя. Спасибо, что нет таких вопросов и что дали мне отдохнуть.

13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.