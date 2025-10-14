Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
14 октября 2025, 00:11
Сергей РЕБРОВ: «Спасибо вам, что нет таких вопросов»

Сергей Станиславович ответил журналистам

Сергей РЕБРОВ: «Спасибо вам, что нет таких вопросов»
УАФ. Сергей Ребров

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил, как он себя чувствует после победы в матче с Азербайджаном.

– Две очень тяжелые победы, как вы себя чувствуете после матча?

– Спасибо, что нет вопросов, которые выводят из себя. Спасибо, что нет таких вопросов и что дали мне отдохнуть.

13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.

сборная Украины по футболу сборная Азербайджана по футболу ЧМ-2026 по футболу Украина - Азербайджан Сергей Ребров
Дмитрий Олейник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
