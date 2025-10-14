Сергей РЕБРОВ: «Спасибо вам, что нет таких вопросов»
Сергей Станиславович ответил журналистам
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров ответил, как он себя чувствует после победы в матче с Азербайджаном.
– Две очень тяжелые победы, как вы себя чувствуете после матча?
– Спасибо, что нет вопросов, которые выводят из себя. Спасибо, что нет таких вопросов и что дали мне отдохнуть.
13 октября прошел матч 4-го тура квалификационной группы D на чемпионат мира 2026 между сборными Украины и Азербайджана. Поединок прошел на стадионе МКС Краковия в польском городе Краков. Номинальные хозяева победили 2:1. Голы за украинцев сегодня забивали Алексей Гуцуляк и Руслан Малиновский.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
«Игра против Исландии ничего не будет стоить, если мы не победим в следующем матче»
Команда Сергея Реброва одержала тяжелую победу