Известный тренер: «Я встретился с Шовковским, меня пригласили в Динамо»

Польский тренер Мацей Кендзьорек рассказал, как устроился на работу в киевском «Динамо».

«Мы познакомились с Александром Шовковским еще до моего перехода в клуб – во время одного из визитов «Динамо» в Люблин. Тогда у нас был ознакомительный разговор: я рассказал и показал, как работаю.

Знаю, что скауты «Динамо» связывались с разными людьми, чтобы узнать обо мне больше. После положительных отзывов меня пригласили на встречу с Шовковским. Мы пообщались в Люблине, а уже через неделю я получил предложение присоединиться к клубу», – отметил Мацей Кендзерец.

Ранее генеральный директор «Динамо» Дмитрий Бриф рассказал, почему клуб решил внести изменения в тренерский штаб и пригласил Мацея Кендзьорека и Артема Яшкина.