ОФИЦИАЛЬНО. Европейская сборная осталась без тренера: «Я не ожидал»

Главный тренер национальной сборной Сербии Драган Стойкович подал в отставку после домашнего поражения в матче против Албании в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

«Я побеседовал с президентом и генеральным секретарем федерации и предложил свою отставку. Честно говоря, не ожидал этого поражения… Но я принимаю полную ответственность и считаю, что я должен ответить за результат», — сказал Стойкович.

Стойкович, возглавивший национальную команду Сербии в 2021 году, ранее вывел ее на чемпионат мира в Катаре. В отборе на ЧМ-2026 команда потерпела поражение от Англии (0:5), а теперь уступила Албании (0:1).