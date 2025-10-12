Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Европейская сборная осталась без тренера: «Я не ожидал»
Чемпионат мира
12 октября 2025, 11:23 | Обновлено 12 октября 2025, 11:44
749
0

Главный тренер национальной сборной Сербии Драган Стойкович подал в отставку после домашнего поражения в матче против Албании в квалификации к чемпионату мира 2026 года.

«Я побеседовал с президентом и генеральным секретарем федерации и предложил свою отставку. Честно говоря, не ожидал этого поражения… Но я принимаю полную ответственность и считаю, что я должен ответить за результат», — сказал Стойкович.

Стойкович, возглавивший национальную команду Сербии в 2021 году, ранее вывел ее на чемпионат мира в Катаре. В отборе на ЧМ-2026 команда потерпела поражение от Англии (0:5), а теперь уступила Албании (0:1).

По теме:
Вилли САНЬОЛЬ: «Нечего сказать. Они играют на другом уровне»
ДЕ ЛА ФУЭНТЕ: «Побеждать с разгромным счетом на самом деле очень трудно»
8 из 9 голов Португалии в квалификации забили игроки из чемпионата СА
Драган Стойкович сборная Сербии по футболу ЧМ-2026 по футболу отставка
Олег Вахоцкий Источник: Reuters
