Чемпионат мира12 октября 2025, 04:23 | Обновлено 12 октября 2025, 05:48
Сербия – Албания – 0:1. Острое балканское дерби. Видео гола и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Вечером 11 октября состоялись поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.
Одна из встреч прошла в Сербии.
Сборная Албании в гостях одержала победу над командой Сербии (1:0).
Единственный гол для гостей забил Рей Манай на 45+1 минуте
🏆 Квалификация ЧМ-2026
11 октября. Лесковац (Сербия)
21:45. Сербия – Албания – 0:1
Гол: Рей Манай, 45+1 мин
Видео гола и обзор матча
События матча
45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Рей Манай (Албания), асcист Арлинд Айети.
