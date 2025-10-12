Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сербия – Албания – 0:1. Острое балканское дерби. Видео гола и обзор
ЧМ. Квалификация. Европа
Сербия
11.10.2025 21:45 – FT 0 : 1
Албания
Чемпионат мира
12 октября 2025, 04:23 | Обновлено 12 октября 2025, 05:48
Сербия – Албания – 0:1. Острое балканское дерби. Видео гола и обзор

Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Сербия – Албания – 0:1. Острое балканское дерби. Видео гола и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 11 октября состоялись поединки квалификации ЧМ-2026 в зоне УЕФА.

Одна из встреч прошла в Сербии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сборная Албании в гостях одержала победу над командой Сербии (1:0).

Единственный гол для гостей забил Рей Манай на 45+1 минуте

🏆 Квалификация ЧМ-2026

11 октября. Лесковац (Сербия)

21:45. Сербия – Албания – 0:1

Гол: Рей Манай, 45+1 мин

Видео гола и обзор матча

События матча

45’ +2
ГОЛ ! Мяч забил Рей Манай (Албания), асcист Арлинд Айети.
сборная Сербии по футболу сборная Албании по футболу видео голов и обзор ЧМ-2026 по футболу Рей Манай
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
