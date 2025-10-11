Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сербия – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
ЧМ. Квалификация. Европа
Сербия
11.10.2025 21:45 - : -
Албания
Чемпионат мира
11 октября 2025, 04:45
Сербия – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026

Поединок начнется 11 октября в 21:45 по Киеву

Сербия – Албания. Прогноз и анонс на матч квалификации чемпионата мира 2026
Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября на Дубочица пройдет матч отбора на чемпионат мира в Европе, в котором встретятся национальные сборные Сербии и Албании. Поединок начнется в 21:45 по киевскому времени.

Сербия

Команда при Стойковиче показывает уровень достаточно неплохой, но при этом и не заоблачный. Пикси, сам на родине легенда как футболист, стабильно выводит подопечных на чемпионаты, но уже там мало что получается. Вот и на Евро-2024 не вышли из группы, ни разу так и не победив. Зато в Лиге Наций сложилось неплохо: в группе набрали втрое больше очков, чем Швейцария (шесть), в плей-офф в марте оказались сильнее крепкой Австрии - 1:1 в гостях, 2:0 дома.

Новый отбор начинался еще в июне, и пока что складывается непросто. Албании летом не забили, от англичан в прошлом месяце дома получили пять безответных голов. С другой стороны, обоих аутсайдеров обыграли, и Латвию, и Андорру, в итоге сохранив все шансы спокойно закрепиться тут на второй позиции.

Албания

Сборная в последнее время серьезно нарастила мышцы. Недавний аутсайдер, прошлым летом она уже второй раз сыграла на Евро. И там отобрала очко у Хорватии, вырвав ничью. Были неплохие шансы и в Лиге Наций, но в невероятно плотной группе с Чехией, Украиной и Грузией в итоге с семью очками стали последними!

В квалификации тоже хочется сейчас бороться не просто за предпоследнее место. Пока что все идет неплохо, ожидаемо: 0:2 с фаворитом, Англией, 0:0 против прямого конкурента, победы над аутсайдерами. Но была и осечка в виде 1:1 с Латвией. Так что сейчас ничьи на поле сербов будет недостаточно, крайне желательно победить. Значит, придется непривычно раскрываться и рисковать.

Статистика личных встреч

Помнится техническая победа в пользу гостей в Белграде в 2014-м году. Потом сербы взяли реванш 2:0, а этим летом стороны обошлись без голов.

Прогноз

Букмекерские конторы склонны ждать победы нынешних хозяевам. Но понятно, что борьбы будет побольше, чем зрелища - ставим на тотал меньше 2,5 забитых мячей (коэффициент - 1,71).

Сербия
11 октября 2025 -
21:45
Албания
