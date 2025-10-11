Ситуация накалилась. Албания в эмоциональной дуэли одолела Сербию

11 октября состоялся матч между сборными Сербии и Албании в третьем туре квалификации чемпионата мира 2026 года.

Команды провели футбольную дуэль на арене «Stadion Dubočica» в городе на юге Сербии – Лесковац.

Матч получился очень эмоциональным, напряжение сохранялось до финального свистка.

Решающим эпизодом встречи стал удар форварда Албании Рея Маная перед перерывом. Его выстрел стал единственным в матче, приведшим к взятию ворот.

Именно благодаря успешным действиям Маная сборная Албании оформила минимальную победу со счетом 1:0.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

3-й тур, 11 октября. Группа К

Сербия – Албания – 0:1

Голы: Манай, 45+1

Турнирная таблица группы К: