ЧМ. Квалификация. Европа
Сербия
11.10.2025 21:45 – FT 0 : 1
Албания
Чемпионат мира
11 октября 2025, 23:51 | Обновлено 11 октября 2025, 23:58
Ситуация накалилась. Албания в эмоциональной дуэли одолела Сербию

Благодаря минимальной победе албанцы закрепились на второй позиции в группе

Getty Images/Global Images Ukraine

11 октября состоялся матч между сборными Сербии и Албании в третьем туре квалификации чемпионата мира 2026 года.

Команды провели футбольную дуэль на арене «Stadion Dubočica» в городе на юге Сербии – Лесковац.

Матч получился очень эмоциональным, напряжение сохранялось до финального свистка.

Решающим эпизодом встречи стал удар форварда Албании Рея Маная перед перерывом. Его выстрел стал единственным в матче, приведшим к взятию ворот.

Именно благодаря успешным действиям Маная сборная Албании оформила минимальную победу со счетом 1:0.

Чемпионат мира 2026. Квалификация

3-й тур, 11 октября. Группа К

Сербия – Албания – 0:1

Голы: Манай, 45+1

Турнирная таблица группы К:

сборная Сербии по футболу сборная Албании по футболу ЧМ-2026 по футболу Рей Манай
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
