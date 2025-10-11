Ситуация накалилась. Албания в эмоциональной дуэли одолела Сербию
Благодаря минимальной победе албанцы закрепились на второй позиции в группе
11 октября состоялся матч между сборными Сербии и Албании в третьем туре квалификации чемпионата мира 2026 года.
Команды провели футбольную дуэль на арене «Stadion Dubočica» в городе на юге Сербии – Лесковац.
Матч получился очень эмоциональным, напряжение сохранялось до финального свистка.
Решающим эпизодом встречи стал удар форварда Албании Рея Маная перед перерывом. Его выстрел стал единственным в матче, приведшим к взятию ворот.
Именно благодаря успешным действиям Маная сборная Албании оформила минимальную победу со счетом 1:0.
Чемпионат мира 2026. Квалификация
3-й тур, 11 октября. Группа К
Сербия – Албания – 0:1
Голы: Манай, 45+1
Турнирная таблица группы К:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Тренером интересуется «Панатинаикос»
«Милан» попытается зимой купить украинца