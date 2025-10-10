Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
10 октября 2025, 08:59
Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026

Йожеф прогнозирует результативную ничью

Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026
ФК Динамо Киев. Йожеф Сабо

Бывший тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо дал точный прогноз на матч Исландия – Украина в квалификации чемпионата мира 2026 года. Специалист прогнозирует трудный матч.

– А что касается прогноза, то, по моему мнению, сборной Украины будет очень сложно достичь максимального результата, учитывая все нюансы. Думаю, игра завершится результативной ничьей – 1:1. Такой итог оставляет нам шансы, чтобы побороться за второе место в группе, – сказал Сабо.

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления в отборе на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.

Австрия установила необычное достижение в матче квалификации ЧМ-2026
Джан Пьеро ГАСПЕРИНИ: «Мне жаль, что Довбик уехал в сборную Украины»
ДЕМЬЯНЕНКО: «Этого игрока в сборную Украины вызвали не просто так»
сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу
Олег Вахоцкий
Олег Вахоцкий Sport.ua
