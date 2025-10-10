Сабо назвал точный счет матча Исландия – Украина в отборе на ЧМ-2026

Бывший тренер национальной сборной Украины Йожеф Сабо дал точный прогноз на матч Исландия – Украина в квалификации чемпионата мира 2026 года. Специалист прогнозирует трудный матч.

– А что касается прогноза, то, по моему мнению, сборной Украины будет очень сложно достичь максимального результата, учитывая все нюансы. Думаю, игра завершится результативной ничьей – 1:1. Такой итог оставляет нам шансы, чтобы побороться за второе место в группе, – сказал Сабо.

Сборная Украины по футболу в октябре продолжит выступления в отборе на ЧМ-2026. 10 октября украинская команда сыграет против Исландии, а 13 – против Азербайджана.