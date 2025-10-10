Нас устраивает такой расклад? Сабо назвал итог матча Исландия – Украина

Сегодня, 10 октября сборная Украины проведет один из ключевых для себя матчей в отборочном турнире ЧМ-2026. В Рейкьявике подопечные Сергея Реброва встретятся с Исландией. Можно точно сказать, что в этой игре «сине-желтым» проигрывать нельзя.

Свой прогноз на этот поединок сайту Sport.ua эксклюзивно дал бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо.

– Не нужно с первых минут бежать в атаку сломя голову, иначе можно попасть в плен, – сказал Сабо. – Надеюсь, что Сергей Ребров вместе со своим тренерским штабом хорошо изучил сборную Исландии. На мой взгляд, нужно начать матч от обороны, увидеть, как будет действовать соперник, который мне нравится своей дисциплиной. В их команде немало скоростных футболистов. И этот факт нужно учесть. Рисковать нужно во второй половине второго тайма, если, конечно, счет на табло не будет нас устраивать.

А что касается прогноза, то, на мой взгляд, сборной Украины будет очень сложно добиться максимального результата, учитывая все нюансы. Думаю, игра завершится результативной ничьей – 1:1. Такой итог еще оставляет нам шансы, чтобы побороться за второе место в группе.