Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Сборная УКРАИНЫ
10 октября 2025, 08:05 |
Нас устраивает такой расклад? Сабо назвал итог матча Исландия – Украина

Бывший тренер сборной Украины считает, что «сине-желтым» в Рейкьявике будет непросто

Нас устраивает такой расклад? Сабо назвал итог матча Исландия – Украина
УАФ. Сборная Украины

Сегодня, 10 октября сборная Украины проведет один из ключевых для себя матчей в отборочном турнире ЧМ-2026. В Рейкьявике подопечные Сергея Реброва встретятся с Исландией. Можно точно сказать, что в этой игре «сине-желтым» проигрывать нельзя.

Свой прогноз на этот поединок сайту Sport.ua эксклюзивно дал бывший наставник сборной Украины Йожеф Сабо.

– Не нужно с первых минут бежать в атаку сломя голову, иначе можно попасть в плен, – сказал Сабо. – Надеюсь, что Сергей Ребров вместе со своим тренерским штабом хорошо изучил сборную Исландии. На мой взгляд, нужно начать матч от обороны, увидеть, как будет действовать соперник, который мне нравится своей дисциплиной. В их команде немало скоростных футболистов. И этот факт нужно учесть. Рисковать нужно во второй половине второго тайма, если, конечно, счет на табло не будет нас устраивать.

А что касается прогноза, то, на мой взгляд, сборной Украины будет очень сложно добиться максимального результата, учитывая все нюансы. Думаю, игра завершится результативной ничьей – 1:1. Такой итог еще оставляет нам шансы, чтобы побороться за второе место в группе.

По теме:
Демьяненко пояснил, почему не стоит увольнять Реброва из сборной Украины
Польша – Нова Зеландия – 1:0. Как забил Зелиньски. Видео гола и обзор
Румыния – Молдова – 2:1. Дружеская победа для Луческу. Видео голов и обзор
Йожеф Сабо сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу ЧМ-2026 по футболу Сергей Ребров
Сергей Демьянчук
Сергей Демьянчук Sport.ua
