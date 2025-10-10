Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
ЧМ. Квалификация. Европа
Фарерские острова
09.10.2025 21:45 – FT 4 : 0
Черногория
Чемпионат мира
10 октября 2025, 02:27 | Обновлено 10 октября 2025, 02:34
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026

Фареры – Черногория – 4:0. Праздник для островов. Видео голов и обзор
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 9 октября состоялся очередной матч квалификации чемпионата мира 2026.

Фарерские острова дома неожиданно отправили 4 мяча в ворота сборной Черногории (4:0).

Положение команд: Хорватия, Чехия (по 13), Фареры (9), Черногория (6), Гибралтар (0).

Квалификация ЧМ-2026

Группа L. 9 октября 2025

Фарерские острова – Черногория – 4:0

Голы: Серенсен, 16, 55, Фредериксберг, 36, 72 (пен)

События матча

72’
ГОЛ ! С пенальти забил Арни Фредриксберг (Фарерские острова).
55’
ГОЛ ! Мяч забил Ханус Сёренсен (Фарерские острова), асcист Арни Фредриксберг.
36’
ГОЛ ! Автогол забил Милан Йованович (Черногория).
16’
ГОЛ ! Мяч забил Ханус Сёренсен (Фарерские острова), асcист Арни Фредриксберг.
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
