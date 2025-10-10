Фареры – Черногория – 4:0. Праздник для островов. Видео голов и обзор
Смотрите видеообзор матча квалификации чемпионата мира 2026
Вечером 9 октября состоялся очередной матч квалификации чемпионата мира 2026.
Фарерские острова дома неожиданно отправили 4 мяча в ворота сборной Черногории (4:0).
Положение команд: Хорватия, Чехия (по 13), Фареры (9), Черногория (6), Гибралтар (0).
Квалификация ЧМ-2026
Группа L. 9 октября 2025
Фарерские острова – Черногория – 4:0
Голы: Серенсен, 16, 55, Фредериксберг, 36, 72 (пен)
Madness!— Tróndur Arge (@ArgeTrondur) October 9, 2025
Faroe Islands 🇫🇴- Montenegro 🇲🇪 4-0
Hanus Sørensen and Árni Frederiksberg scored two each (Árni’s first was ruled an own goal but I think its his) as the Faroese hammered a young Montenegro side.
This is the biggest Faroese win in a qualifying match. With 9 points… pic.twitter.com/xIkCUxZYWR
События матча
