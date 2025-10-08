Фарерские острова – Черногория. Прогноз на матч квалификации ЧМ-2026
Матч начнется 9 октября в 21:45 по Киеву
В четверг, 9 октября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Фарерских островов и Черногории. По киевскому времени игра начнется в 21:45.
Фарерские острова
В минувшей Лиге наций команда смогла получить 6 баллов за 6 игр и занять 3-е место группы дивизиона С, которое позволяет гарантированно сохранить прописку, однако не дает права играть в матчах за повышение.
В текущем отборе коллектив одержал 2 победы (обе против аутсайдера Гибралтара) и потерпел 3 поражения (в матчах с Хорватией, Чехией и Черногорией). 6 набранных баллов позволяют команде занимать 3 место своей группы квалификации на данный момент.
Черногория
После неудачного сезона в Лиге наций, где коллектив одержал всего 1 победу за 6 поединков, занял последнее место собственной группы и был понижен до дивизиона С. Черногория пыталась реабилитироваться в глазах фанатов удачными выступлениями на отборе чемпионата мира.
Однако все вышло совсем не по плану – сборная смогла одолеть лишь слабый Гибралтар и такие же Фарерские острова, а также потерпеть поражение от Чехии (дважды) и Хорватии. Именно поэтому Черногория сейчас занимает 4-е предпоследнее место группы, имея на счету 6 зачетных пунктов.
Личные встречи
Коллективы встречались между собой только один раз – в поединке 1-го круга текущего отбора. Тогда минимальную победу смогла одержать Черногория.
Интересные факты
- Фарерские острова одержали только 1 домашнюю победу в последних 9 играх.
- В то же время, Черногория проиграла каждый из предыдущих 8 выездных поединков.
- Только в 1 из последних 8 поединков Фарерских островов было забито более 2 голов.
Прогноз
Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.57.
21:45
