В четверг, 9 октября состоится поединок квалификации на чемпионат мира между сборными Фарерских островов и Черногории. По киевскому времени игра начнется в 21:45.

Фарерские острова

В минувшей Лиге наций команда смогла получить 6 баллов за 6 игр и занять 3-е место группы дивизиона С, которое позволяет гарантированно сохранить прописку, однако не дает права играть в матчах за повышение.

В текущем отборе коллектив одержал 2 победы (обе против аутсайдера Гибралтара) и потерпел 3 поражения (в матчах с Хорватией, Чехией и Черногорией). 6 набранных баллов позволяют команде занимать 3 место своей группы квалификации на данный момент.

Черногория

После неудачного сезона в Лиге наций, где коллектив одержал всего 1 победу за 6 поединков, занял последнее место собственной группы и был понижен до дивизиона С. Черногория пыталась реабилитироваться в глазах фанатов удачными выступлениями на отборе чемпионата мира.

Однако все вышло совсем не по плану – сборная смогла одолеть лишь слабый Гибралтар и такие же Фарерские острова, а также потерпеть поражение от Чехии (дважды) и Хорватии. Именно поэтому Черногория сейчас занимает 4-е предпоследнее место группы, имея на счету 6 зачетных пунктов.

Личные встречи

Коллективы встречались между собой только один раз – в поединке 1-го круга текущего отбора. Тогда минимальную победу смогла одержать Черногория.

Интересные факты

Фарерские острова одержали только 1 домашнюю победу в последних 9 играх.

В то же время, Черногория проиграла каждый из предыдущих 8 выездных поединков.

Только в 1 из последних 8 поединков Фарерских островов было забито более 2 голов.

Прогноз

Я поставлю на тотал менее 2.5 с коэффициентом 1.57.