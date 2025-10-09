РЕБРОВ: «Где вы Цыганкова видели? У нас была договоренность с Жироной»
Главный тренер сборной Украины поделился мнением о травмированных игроках
В пятницу, 10 октября, состоится матч третьего тура квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Исландии и Украины. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.
Накануне этого противостояния главный тренер «сине-желтой» команды Сергей Ребров резко ответил на вопросы журналистов о травмированных игроках – Виктор Цыганков и Александр Тымчик не смогут помочь в отборе.
– Для чего в сборную второй раз подряд вызвали травмированного Цыганкова и Тымчика, который более месяца восстанавливается от травмы?
– А где вы видели Цыганкова в сборной?
– В заявке был.
– В заявке чего? В заявке было сколько футболистов? 25 игроков. Мы контролировали ситуацию с Цыганковым, если бы он восстановился, чтобы была возможность сыграть, мы бы его вызвали. К сожалению, этой возможности не было. У нас была договоренность с «Жироной»: если он не сможет, он не едет. Однако, я считаю, что это важный игрок для нас. И будь у нас возможность его вызвать, мы бы его вызвали.
По поводу Тымчика. Ну, к сожалению... У него очень большое желание играть за национальную сборную. Он приехал с повреждением. Даже мы этого не знали. Он был на замене в «Динамо», отыграл с «Кристал Пэлас», там получил повреждение. Однако не сделали обследование в «Динамо». Когда он приехал в сборную, мы сделали обследование и нашли такую травму. Он уехал домой лечиться.
Никто, даже мы: ни врач, ни я не знали об этой травме. Поэтому мы вызвали Тымчика, – сказал Ребров.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Переговоры команды с Винисиусом о продлении сотрудничества провалились
Алексей Михайличенко оценил игру сборной Украины U-20 и форварда Александра Пищура