Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. РЕБРОВ: «Где вы Цыганкова видели? У нас была договоренность с Жироной»
Чемпионат мира
09 октября 2025, 22:01 | Обновлено 09 октября 2025, 22:42
1846
4

РЕБРОВ: «Где вы Цыганкова видели? У нас была договоренность с Жироной»

Главный тренер сборной Украины поделился мнением о травмированных игроках

УАФ. Сергей Ребров

В пятницу, 10 октября, состоится матч третьего тура квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Исландии и Украины. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния главный тренер «сине-желтой» команды Сергей Ребров резко ответил на вопросы журналистов о травмированных игроках – Виктор Цыганков и Александр Тымчик не смогут помочь в отборе.

– Для чего в сборную второй раз подряд вызвали травмированного Цыганкова и Тымчика, который более месяца восстанавливается от травмы?

– А где вы видели Цыганкова в сборной?

– В заявке был.

– В заявке чего? В заявке было сколько футболистов? 25 игроков. Мы контролировали ситуацию с Цыганковым, если бы он восстановился, чтобы была возможность сыграть, мы бы его вызвали. К сожалению, этой возможности не было. У нас была договоренность с «Жироной»: если он не сможет, он не едет. Однако, я считаю, что это важный игрок для нас. И будь у нас возможность его вызвать, мы бы его вызвали.

По поводу Тымчика. Ну, к сожалению... У него очень большое желание играть за национальную сборную. Он приехал с повреждением. Даже мы этого не знали. Он был на замене в «Динамо», отыграл с «Кристал Пэлас», там получил повреждение. Однако не сделали обследование в «Динамо». Когда он приехал в сборную, мы сделали обследование и нашли такую ​​травму. Он уехал домой лечиться.

Никто, даже мы: ни врач, ни я не знали об этой травме. Поэтому мы вызвали Тымчика, – сказал Ребров.

ЧМ-2026 по футболу сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу Исландия - Украина Сергей Ребров Виктор Цыганков Александр Тымчик травма
Николай Титюк Источник: UA-Football
Сообщить об ошибке

MOTYLL272
В Динамо не зробили обстеження...Дно за дном.
