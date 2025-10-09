РЕБРОВ: «Где вы Цыганкова видели? У нас была договоренность с Жироной»

В пятницу, 10 октября, состоится матч третьего тура квалификации ЧМ-2026, в котором сыграют сборные Исландии и Украины. Встреча начнется в 21:45 по киевскому времени.

Накануне этого противостояния главный тренер «сине-желтой» команды Сергей Ребров резко ответил на вопросы журналистов о травмированных игроках – Виктор Цыганков и Александр Тымчик не смогут помочь в отборе.

– Для чего в сборную второй раз подряд вызвали травмированного Цыганкова и Тымчика, который более месяца восстанавливается от травмы?

– А где вы видели Цыганкова в сборной?

– В заявке был.

– В заявке чего? В заявке было сколько футболистов? 25 игроков. Мы контролировали ситуацию с Цыганковым, если бы он восстановился, чтобы была возможность сыграть, мы бы его вызвали. К сожалению, этой возможности не было. У нас была договоренность с «Жироной»: если он не сможет, он не едет. Однако, я считаю, что это важный игрок для нас. И будь у нас возможность его вызвать, мы бы его вызвали.

По поводу Тымчика. Ну, к сожалению... У него очень большое желание играть за национальную сборную. Он приехал с повреждением. Даже мы этого не знали. Он был на замене в «Динамо», отыграл с «Кристал Пэлас», там получил повреждение. Однако не сделали обследование в «Динамо». Когда он приехал в сборную, мы сделали обследование и нашли такую ​​травму. Он уехал домой лечиться.

Никто, даже мы: ни врач, ни я не знали об этой травме. Поэтому мы вызвали Тымчика, – сказал Ребров.