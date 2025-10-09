Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Неожиданный поворот Барселоны. Клуб отказался от Суперлиги
Испания
09 октября 2025, 19:30 | Обновлено 09 октября 2025, 19:39
Неожиданный поворот Барселоны. Клуб отказался от Суперлиги

Лапорта считает, что нужно вернуться в УЕФА

Неожиданный поворот Барселоны. Клуб отказался от Суперлиги
Президент Барселоны Жоан Лапорта призвал все клубы, которые хотели организовать Суперлигу, наладить отношения с УЕФА и оставаться в рамках этой организации.

При этом именно каталонцы входили в состав организаторов Суперлиги.

«Барселона будет работать с УЕФА. Мы достигли соглашения с УЕФА ради процветания европейского футбола. Тут есть общий путь для УЕФА и Суперлиги, но клубы Суперлиги должны вернуться в УЕФА, наладить отношения».

«Барселона продолжит тесное сотрудничество с УЕФА», – сказал Лапорта.

