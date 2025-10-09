Сборная улетела в Исландию, овертаймы на ЧМ U-20, успех Салаха с Египтом

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за среду, 8 октября.

1A. ФОТО. Сборная провела тренировку под дождем перед вылетом в Исландию

Сине-желтые готовятся к матчам против Исландии и Азербайджана

1B. ВИДЕО. Сборная Украины совершила перелет в Рейкьявик на игру с Исландией

8 октября тренировка сине-желтых в Польше прошла под сильным дождем

2A. Аргентина и Колумбия вышли в 1/4 финала ЧМ-2025 U-20. Сетка плей-офф

Образовались две пары 1/4 финала: Мексика – Аргентина, Испания – Колумбия

2B. Франция дожала в овертайме. Определена третья четвертьфинальная пара ЧМ U20

Обыграв Японию, Франция далее сыграет с Норвегией, которая победила Парагвай

3A. Салах празднует. Египет вышел в финальный раунд чемпионата мира

Уже известны 19 команд из 48, которые примут участие в ЧМ-2026

3B. Реал отгрузил 6 мячей Роме в Лиге чемпионов, ПСЖ потерпел фиаско 0:4

Вечером 8 октября состоялись матчи 1-го тура основного раунда женской ЛЧ

4. Международный турнир. Сборная Украины U-18 уступила сверстникам из Хорватии

Команда Владимира Самборского пропустила от хозяев поля два мяча

5A. Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана

Главный тренер «горняков» хочет видеть в своей команде Турала Байрамова

5B. На Довбика появился новый претендент. Предложение может быть уже зимой

Украинский нападающий привлекает внимание «Фенербахче»

6. ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги остался без тренера после поражения

Юрий Слабышев подал в отставку и попрощался с «Металлургом» Запорожье

7. Последняя украинка в Ухане: Киченок завершила выступления в парном турнире

Людмила и Эллен Перес в 3 сетах проиграли Михаликовой и Николс во 2-м круге

8. Трамп и Селби сенсационно выбыли в Китае, О'Салливан снова устроил разгром

Рейтинговый турнир проходит в китайском городе Сиань

9. Секрет неожиданной победы Мерседес и как прошел тест Ферстаппена

Гран-при Сингапура. Анализ главных событий 18-го этапа Формулы-1 2025 года

10. С кем будет боксировать Усик: 5 наиболее вероятных вариантов

Конец карьеры близок, остается выбрать последних соперников