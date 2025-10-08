Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Украина. Премьер лига
Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана

Главный тренер «горняков» хочет видеть в своей команде Турала Байрамова

Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана
Getty Images/Global Images Ukraine. Турал Байрамов

24-летний левый фулбек сборной Азербайджана и «Карабаха» Турал Байрамов находится в сфере интересов «Шахтера».

В подписании футболиста лично заинтересован главный тренер «горняков» Арда Туран.

Турецкий специалист направил руководству «Шахтера» просьбу относительно подписания Байрамова. Внимание Турана азербайджанский футболист привлек еще когда Арда тренировал «Эюпспор», и наставник верит, если Турал перейдет в «Шахтер», то сможет проявить себя с наилучшей стороны.

Также отмечается, что Туран верит в большой потенциал Байрамова и полагает, что через два-три года этого футболиста можно будет продать в Европу по высокой цене.

Примечательно, что Турал Байрамов способен сыграть не только слева в обороне, но и на правом фланге атаки.

Контракт Байрамова с «Карабахом» действует до лета 2026 года, а на портале Transfermarkt футболист оценивается в 1,5 миллиона евро.

За сборную Азербайджана Байрамов провел 35 матчей, в которых отличился 4 забитыми мячами, за «Карабах» – 216 матчей (33 гола, 42 ассиста).

Турал Байрамов Карабах Агдам Арда Туран Шахтер Донецк трансферы УПЛ трансферы
Алексей Сливченко Источник: sportinfo.az
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Avaksi
Занадто дешево для Шахтаря. Не куплять
Ответить
0
DK2025
Турок он так и не дождался, хотя и просил. Ну пусть ему хоть азера подарят. Может тогда не 1:4 будут проигрывать, а 1:3
Ответить
0
