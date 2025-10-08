Туран попросил боссов Шахтера купить ему игрока сборной Азербайджана

24-летний левый фулбек сборной Азербайджана и «Карабаха» Турал Байрамов находится в сфере интересов «Шахтера».

В подписании футболиста лично заинтересован главный тренер «горняков» Арда Туран.

Турецкий специалист направил руководству «Шахтера» просьбу относительно подписания Байрамова. Внимание Турана азербайджанский футболист привлек еще когда Арда тренировал «Эюпспор», и наставник верит, если Турал перейдет в «Шахтер», то сможет проявить себя с наилучшей стороны.

Также отмечается, что Туран верит в большой потенциал Байрамова и полагает, что через два-три года этого футболиста можно будет продать в Европу по высокой цене.

Примечательно, что Турал Байрамов способен сыграть не только слева в обороне, но и на правом фланге атаки.

Контракт Байрамова с «Карабахом» действует до лета 2026 года, а на портале Transfermarkt футболист оценивается в 1,5 миллиона евро.

За сборную Азербайджана Байрамов провел 35 матчей, в которых отличился 4 забитыми мячами, за «Карабах» – 216 матчей (33 гола, 42 ассиста).