ВИДЕО. Сборная Украины совершила перелет в Рейкьявик на игру с Исландией

8 октября тренировка сине-желтых в Польше прошла под сильным дождем
Сборная Украины совершила перелет из Польши в Исландию на матч квалификации чемпионата мира 2026.
Подопечные Сергея Реброва вечером 10 октября проведут в Рейкьявике встречу с командой Исландии.
8 октября тренировка сине-желтых прошла под проливным дождем, после чего состоялся вылет в Исландию.
Команда Сергея Реброва в Рейкьявике сыграет важный матч квалификации ЧМ-2026.
Ранее украинцы уступили Франции (0:2), сыграли вничью с Азербайджаном (1:1) и имеют лишь 1 очко после двух матчей.
