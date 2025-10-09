Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Сборная Украины совершила перелет в Рейкьявик на игру с Исландией
Чемпионат мира
09 октября 2025, 05:23 | Обновлено 09 октября 2025, 05:38
8 октября тренировка сине-желтых в Польше прошла под сильным дождем

УАФ

Сборная Украины совершила перелет из Польши в Исландию на матч квалификации чемпионата мира 2026.

Подопечные Сергея Реброва вечером 10 октября проведут в Рейкьявике встречу с командой Исландии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

8 октября тренировка сине-желтых прошла под проливным дождем, после чего состоялся вылет в Исландию.

Команда Сергея Реброва в Рейкьявике сыграет важный матч квалификации ЧМ-2026.

Ранее украинцы уступили Франции (0:2), сыграли вничью с Азербайджаном (1:1) и имеют лишь 1 очко после двух матчей.

