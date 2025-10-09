Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ФОТО. Сборная провела тренировку под дождем перед вылетом в Исландию
Чемпионат мира
09 октября 2025, 04:14 | Обновлено 09 октября 2025, 04:31
ФОТО. Сборная провела тренировку под дождем перед вылетом в Исландию

Сине-желтые готовятся к матчам против Исландии и Азербайджана

09 октября 2025, 04:14 | Обновлено 09 октября 2025, 04:31
ФОТО. Сборная провела тренировку под дождем перед вылетом в Исландию
УАФ

Сборная Украины провела в Польше провела тренировку перед матчам отбора ЧМ-2026.

Сине-желтые готовятся к матчам против Исландии (10 октября, Рейкьявик) и Азербайджана (13 октября, Краков).

Тренировка прошла не в лучших погодных условиях – под проливным дождем.

Тренировка прошла не в лучших погодных условиях – под проливным дождем.

Команда Сергея Реброва отправляется в Рейкьявик на третий матч квалификации ЧМ-2026.

В предыдущих поединках сине-желтые уступили Франции (0:2) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).

ФОТО. Сборная провела тренировку под дождем перед вылетом в Исландию

По теме:
Пресс-конференция Реброва в Рейкьявике. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ВЕЛЕТЕНЬ: «Мечтал про вызов в сборную с детства. Еще со времен Евро-2012»
ВИДЕО. Европейская сборная в товарищеском матче уступила команде из Океании
фото сборная Украины по футболу сборная Исландии по футболу тренировка учебно-тренировочные сборы Исландия - Украина ЧМ-2026 по футболу переезд (перелет) Сергей Ребров
Николай Степанов Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
