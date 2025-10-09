ФОТО. Сборная провела тренировку под дождем перед вылетом в Исландию
Сине-желтые готовятся к матчам против Исландии и Азербайджана
Сборная Украины провела в Польше провела тренировку перед матчам отбора ЧМ-2026.
Сине-желтые готовятся к матчам против Исландии (10 октября, Рейкьявик) и Азербайджана (13 октября, Краков).
Тренировка прошла не в лучших погодных условиях – под проливным дождем.
Команда Сергея Реброва отправляется в Рейкьявик на третий матч квалификации ЧМ-2026.
В предыдущих поединках сине-желтые уступили Франции (0:2) и сыграли вничью с Азербайджаном (1:1).
