Украина. Первая лига08 октября 2025, 16:58 | Обновлено 08 октября 2025, 17:09
1202
0
ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги остался без тренера после поражения
Юрий Слабышев подал в отставку и попрощался с «Металлургом» Запорожья
08 октября 2025, 16:58 | Обновлено 08 октября 2025, 17:09
1202
0
Главный тренер запорожского «Металлурга» Юрий Слабышев официально подал в отставку и покинул расположение клуба.
Специалист принял решение об уходе после минимального домашнего поражения от «Пробоя» в десятом туре Первой лиги (0:1).
В ближайшее время «Металлург» планирует предоставить дополнительную информацию относительно дальнейшей работы команды.
В турнирной таблице запорожский клуб находится в зоне вылета – 15-е место и шесть набранных очков.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 08 октября 2025, 07:13 5
Владислав Крапивцов заинтересовал испанский гранд
Футбол | 08 октября 2025, 07:35 45
Футболист решил покинуть клуб – но пути назад нет
Футбол | 07.10.2025, 21:43
Футбол | 08.10.2025, 17:52
Футбол | 08.10.2025, 12:25
Комментарии 0
Популярные новости
07.10.2025, 19:05 59
07.10.2025, 07:10 44
06.10.2025, 23:37 2
08.10.2025, 06:30 11
07.10.2025, 17:27 8
07.10.2025, 14:59 13
08.10.2025, 00:20 87
07.10.2025, 08:06 10