Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги остался без тренера после поражения
Украина. Первая лига
08 октября 2025, 16:58 | Обновлено 08 октября 2025, 17:09
Юрий Слабышев подал в отставку и попрощался с «Металлургом» Запорожья

ФК Металлург Запорожье. Юрий Слабышев

Главный тренер запорожского «Металлурга» Юрий Слабышев официально подал в отставку и покинул расположение клуба.

Специалист принял решение об уходе после минимального домашнего поражения от «Пробоя» в десятом туре Первой лиги (0:1).

В ближайшее время «Металлург» планирует предоставить дополнительную информацию относительно дальнейшей работы команды.

В турнирной таблице запорожский клуб находится в зоне вылета – 15-е место и шесть набранных очков.

