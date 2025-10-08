ОФИЦИАЛЬНО. Клуб Первой лиги остался без тренера после поражения

Главный тренер запорожского «Металлурга» Юрий Слабышев официально подал в отставку и покинул расположение клуба.

Специалист принял решение об уходе после минимального домашнего поражения от «Пробоя» в десятом туре Первой лиги (0:1).

В ближайшее время «Металлург» планирует предоставить дополнительную информацию относительно дальнейшей работы команды.

В турнирной таблице запорожский клуб находится в зоне вылета – 15-е место и шесть набранных очков.