Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Все решил один гол. Запорожский Металлург на своем поле проиграл Пробою
Первая лига
Металлург Зп
08.10.2025 14:00 – FT 0 : 1
Пробой
Украина. Первая лига
Все решил один гол. Запорожский Металлург на своем поле проиграл Пробою

Поединок прошел в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена»

Все решил один гол. Запорожский Металлург на своем поле проиграл Пробою
ФК Металлург

В среду, 8 октября, состоялись матчи десятого тура Первой лиги. Запорожский «Металлург» на своем поле сыграл с НК «Пробой». Поединок завершился минимальной победой команды гостей.

Соперники выходили на поединок, имея в активе по одной победе. Каждая из команд намеревалась пополнить свой очковый запас.

Первый тайм прошел без забитых мячей. Все старания команд были тщетными.

В начале второй половины матча «Пробой» открыл счет. Автором забитого мяча стал Владимир Иваничук. Футболист ворвался в штрафную площадь и рикошетом от левой штанги отправил мяч в сетку. Этот гол так и остался единственным в матче.

Первая лига. 10-й тур, 8 октября. Запорожье, стадион «Славутич-Арена»

«Металлург» Запорожье – «Пробой» Городенка – 0:1

Гол: Иваничук, 52

Видеозапись матча

Инфографика

События матча

52’
ГОЛ ! Мяч забил Владимир Иваничук (Пробой).
Первая лига Украины чемпионат Украины по футболу Металлург Запорожье Пробой Городенка
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
