Все решил один гол. Запорожский Металлург на своем поле проиграл Пробою
Поединок прошел в Запорожье на стадионе «Славутич-Арена»
В среду, 8 октября, состоялись матчи десятого тура Первой лиги. Запорожский «Металлург» на своем поле сыграл с НК «Пробой». Поединок завершился минимальной победой команды гостей.
Соперники выходили на поединок, имея в активе по одной победе. Каждая из команд намеревалась пополнить свой очковый запас.
Первый тайм прошел без забитых мячей. Все старания команд были тщетными.
В начале второй половины матча «Пробой» открыл счет. Автором забитого мяча стал Владимир Иваничук. Футболист ворвался в штрафную площадь и рикошетом от левой штанги отправил мяч в сетку. Этот гол так и остался единственным в матче.
Первая лига. 10-й тур, 8 октября. Запорожье, стадион «Славутич-Арена»
«Металлург» Запорожье – «Пробой» Городенка – 0:1
Гол: Иваничук, 52
Видеозапись матча
Инфографика
События матча
