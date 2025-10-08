Все решил один гол. Запорожский Металлург на своем поле проиграл Пробою

В среду, 8 октября, состоялись матчи десятого тура Первой лиги. Запорожский «Металлург» на своем поле сыграл с НК «Пробой». Поединок завершился минимальной победой команды гостей.

Соперники выходили на поединок, имея в активе по одной победе. Каждая из команд намеревалась пополнить свой очковый запас.

Первый тайм прошел без забитых мячей. Все старания команд были тщетными.

В начале второй половины матча «Пробой» открыл счет. Автором забитого мяча стал Владимир Иваничук. Футболист ворвался в штрафную площадь и рикошетом от левой штанги отправил мяч в сетку. Этот гол так и остался единственным в матче.

Первая лига. 10-й тур, 8 октября. Запорожье, стадион «Славутич-Арена»

«Металлург» Запорожье – «Пробой» Городенка – 0:1

Гол: Иваничук, 52

Видеозапись матча

Инфографика