Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Первая лига. 10-й тур, 8 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Первая лига
Металлург Зп
08.10.2025 14:00 - : -
Пробой
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
08 октября 2025, 12:00 |
164
0

Первая лига. 10-й тур, 8 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 8 октября видеотрансляцию матчей 10-го тура

08 октября 2025, 12:00 |
164
0
Первая лига. 10-й тур, 8 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ФК Ворскла

8 октября будут проведены пять поединков 10-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.

Смотрите видеотрансляцию пяти поединков игрового дня.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Первая лига. 10-й тур, 8 октября 2025

  • 12:00. «Ворскла» – «Чернигов»
  • 13:00. «Ингулец» – «Агробизнес»
  • 14:00. «Металлург» Запорожье – «Пробой»
  • 15:00. «Подолье» – «Левый Берег»
  • 16:00. «Нива» Тернополь – «Буковина»

12:00. «Ворскла» – «Чернигов»

13:00. «Ингулец» – «Агробизнес»

14:00. «Металлург» Запорожье – «Пробой»

15:00. «Подолье» – «Левый Берег»

16:00. «Нива» Тернополь – «Буковина»

По теме:
Вторая лига. 12-й тур, 8 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стало відомо, як Ярмоленко відреагував на резонансні слова Шовковського
Голкипер ЛНЗ: «Для меня это стало неожиданностью»
Металлург Запорожье Чернигов Нива Тернополь чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Буковина Черновцы Подолье Хмельницкий Агробизнес смотреть онлайн Левый Берег Киев Пробой Городенка Ворскла Полтава Ингулец
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сабо объяснил, почему произошел конфликт между Шовковским и Ярмоленко
Футбол | 08 октября 2025, 05:54 6
Сабо объяснил, почему произошел конфликт между Шовковским и Ярмоленко
Сабо объяснил, почему произошел конфликт между Шовковским и Ярмоленко

Тренер – о неприятной ситуации в киевском клубе

Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольный клуб. Ему всего 38 лет
Футбол | 07 октября 2025, 22:45 1
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольный клуб. Ему всего 38 лет
Известный экс-игрок Динамо возглавил футбольный клуб. Ему всего 38 лет

Антунеш стал новым тренером «Фреамунде»

Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Футбол | 08.10.2025, 00:20
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Фурия роха не по зубам. Сборная Украины U-20 проиграла Испании
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Футбол | 07.10.2025, 20:25
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Бунт в Реале. Две звезды недовольны работой Хаби Алонсо
Как люди из прошлого стали кошмаром для Рэтклиффа в Манчестер Юнайтед
Футбол | 08.10.2025, 11:32
Как люди из прошлого стали кошмаром для Рэтклиффа в Манчестер Юнайтед
Как люди из прошлого стали кошмаром для Рэтклиффа в Манчестер Юнайтед
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
06.10.2025, 13:29 2
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
07.10.2025, 14:59 13
Футбол
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
Игрок сборной Украины: «Пошел в ТрО, потом поехали в Донецкую область»
06.10.2025, 21:59
Футбол
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
07.10.2025, 01:00 4
Футбол
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
Не Кличко или Тайсон. Леннокс Льюис сказал, у кого самый мощный удар
08.10.2025, 04:44 1
Бокс
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
07.10.2025, 07:10 41
Футбол
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
Барселона отгрузила Баварии 7 мячей в Лиге чемпионов, Юве переиграл Бенфику
08.10.2025, 00:55 1
Футбол
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
Первая лига. Лидеры идут в отрыв
07.10.2025, 14:14 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем