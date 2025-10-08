08.10.2025 14:00 - : -
Первая лига. 10-й тур, 8 октября. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 8 октября видеотрансляцию матчей 10-го тура
8 октября будут проведены пять поединков 10-го тура Первой лиги чемпионата Украины 2025/26.
Смотрите видеотрансляцию пяти поединков игрового дня.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Первая лига. 10-й тур, 8 октября 2025
- 12:00. «Ворскла» – «Чернигов»
- 13:00. «Ингулец» – «Агробизнес»
- 14:00. «Металлург» Запорожье – «Пробой»
- 15:00. «Подолье» – «Левый Берег»
- 16:00. «Нива» Тернополь – «Буковина»
