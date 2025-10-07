Металлург Зп

В среду, 8 октября, состоится поединок 10-го тура Первой лиги Украины между «Металлургом» и «Пробоем». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Металлург

Совершенно неудачный сезон проводит запорожская команда. За 9 поединков чемпионата коллектив смог получить всего 6 зачетных пунктов (1 победа против «Ворсклы», 3 ничьих и 5 поражений). Поэтому на данный момент «Металлург» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы, опережая зону вылета всего на 2 очка.

В Кубке Украины запорожцы дошли до стадии 1/16 финала, однако там потерпели поражение от «Феникса-Мариуполя».

Пробой Городенка

У дебютанта чемпионата тоже не все хорошо. За 9 игр Первой лиги коллектив получил столько же баллов, как и «Металлург» – 6 (у «Пробоя» также 1 победа над «Черниговом», 3 ничьих и 5 поражений). Однако из-за лучшей разницы забитых/пропущенных городенковцы находятся выше в таблице и занимают 12 место чемпионата.

С Кубка Украины «Пробой» вылетел на стадии 1/32 финала после поражения против «ЛНЗ».

Личные встречи

Команды еще ни разу не играли между собой в очных играх.

Интересные факты

«Металлург» и «Пробий» пропустили по 15 голов в текущем сезоне Первой лиги – 2-й худший результат среди всех команд.

Безвыигрышная серия «Металлурга» продолжается в течение 7 матчей, «Пробой» в свою очередь не может победить уже в 9 играх подряд.

Каждый из 3 последних выездных матчей «Пробоя» завершился вничью.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.51.