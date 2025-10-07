Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Металлург – Пробой. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
Первая лига
Металлург Зп
08.10.2025 15:00 - : -
Пробой
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Украина. Первая лига
07 октября 2025, 16:36 | Обновлено 07 октября 2025, 16:42
34
0

Металлург – Пробой. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 8 октября в 14:00 по Киеву

07 октября 2025, 16:36 | Обновлено 07 октября 2025, 16:42
34
0
Металлург – Пробой. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

В среду, 8 октября, состоится поединок 10-го тура Первой лиги Украины между «Металлургом» и «Пробоем». По киевскому времени игра начнется в 14:00.

Металлург

Совершенно неудачный сезон проводит запорожская команда. За 9 поединков чемпионата коллектив смог получить всего 6 зачетных пунктов (1 победа против «Ворсклы», 3 ничьих и 5 поражений). Поэтому на данный момент «Металлург» занимает 13-ю строчку турнирной таблицы, опережая зону вылета всего на 2 очка.

В Кубке Украины запорожцы дошли до стадии 1/16 финала, однако там потерпели поражение от «Феникса-Мариуполя».

Пробой Городенка

У дебютанта чемпионата тоже не все хорошо. За 9 игр Первой лиги коллектив получил столько же баллов, как и «Металлург» – 6 (у «Пробоя» также 1 победа над «Черниговом», 3 ничьих и 5 поражений). Однако из-за лучшей разницы забитых/пропущенных городенковцы находятся выше в таблице и занимают 12 место чемпионата.

С Кубка Украины «Пробой» вылетел на стадии 1/32 финала после поражения против «ЛНЗ».

Личные встречи

Команды еще ни разу не играли между собой в очных играх.

Интересные факты

  • «Металлург» и «Пробий» пропустили по 15 голов в текущем сезоне Первой лиги – 2-й худший результат среди всех команд.
  • Безвыигрышная серия «Металлурга» продолжается в течение 7 матчей, «Пробой» в свою очередь не может победить уже в 9 играх подряд.
  • Каждый из 3 последних выездных матчей «Пробоя» завершился вничью.

Прогноз

Я поставлю на тотал больше 2 с коэффициентом 1.51.

Прогноз Sport.ua
Металлург Зп
8 октября 2025 -
15:00
Пробой
Тотал больше 2 1.51 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ОФИЦИАЛЬНО. Известный киевский клуб назначил Рябоконя главным тренером
Нива Тернополь – Буковина. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Ворскла – Чернигов. Прогноз и анонс матча Первой лиги Украины
Металлург Запорожье Пробой Городенка прогнозы прогнозы на футбол Первая лига Украины
Денис Кирильчук
Денис Кирильчук Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Футбол | 07 октября 2025, 08:06 7
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ
Маркевич назвал команду, которой сейчас не место в УПЛ

Мирон Богданович считает, что «Полтава» не дотягивает до уровня УПЛ

Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Футбол | 07 октября 2025, 08:40 3
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса
Источник: Туран не дает играть футболисту Шахтера из-за лишнего веса

У Марлона Сантоса проблемы с весом

ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
Футбол | 07.10.2025, 14:59
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
ОФИЦИАЛЬНО. Еще одна потеря. Игрок Динамо покинул сборную Украины
Последним был Онищенко, или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Футбол | 07.10.2025, 17:04
Последним был Онищенко, или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Последним был Онищенко, или Искусство вовремя уйти по-динамовски
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Футбол | 07.10.2025, 01:00
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Легенда Динамо выразил соболезнования Шовковскому
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
Источник: украинец не захотел играть за сборную из-за решения Реброва
07.10.2025, 07:10 31
Футбол
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
Известно, как к Ломаченко относятся в родном городе после его слов
06.10.2025, 04:24 1
Бокс
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
Усик получил вызов от известного боксера. Их бой соберет весь стадион
06.10.2025, 23:01
Бокс
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
Как выглядит турнирная таблица УПЛ после фиаско Шахтера и ничьей Динамо
06.10.2025, 06:23 38
Футбол
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
Маркевич отреагировал на конфликт Ярмоленко и Шовковского
06.10.2025, 13:29 2
Футбол
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
Сенсационный разгром. ЛНЗ во Львове деклассировал Шахтер
05.10.2025, 19:57 243
Футбол
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
КРАСЮК: «Это будущий король бокса, после того как Усик уйдет на пенсию»
06.10.2025, 07:59 2
Бокс
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
Леннокс ЛЬЮИС: Знаете, что было бы с Усиком, если бы он дрался в мою эпоху?
06.10.2025, 05:21
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем