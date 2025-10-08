Металлург – Пробой – 0:1. Вторая победа новичка. Видео гола и обзор матча

В поединке десятого тура Первой лиги запорожский «Металлург» на своем поле сыграл с НК «Пробой». Поединок завершился победой команды гостей.

«Металлург» и Пробой с начала чемпионата выиграли по одному поединку. Каждая из команд намеревалась пополнить свой очковый запас.

В первом тайме зрители голов не увидели. Все старания команд отправить мяч в ворота были тщетными.

В начале второй половины матча гости открыли счет. Автором забитого мяча стал Владимир Иваничук. Футболист ворвался в штрафную площадь и рикошетом от левой штанги отправил мяч в сетку. Этот гол так и остался единственным в матче.

После поражения тренер запорожского «Металлурга» Юрий Слабышев принял решение покинуть свой пост. Кто будет готовить команду к следующему матчу пока не известно.

Первая лига. 10-й тур, 8 октября. Запорожье, стадион «Славутич-Арена»

«Металлург» Запорожье – «Пробой» Городенка – 0:1

Гол: Иваничук, 52

Видео гола и обзор матча

Видеозапись матча