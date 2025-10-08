Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
На Довбика появился новый претендент. Предложение может быть уже зимой

Украинский нападающий привлекает внимание «Фенербахче»

На Довбика появился новый претендент. Предложение может быть уже зимой
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может стать игроком «Фенербахче». Об этом сообщает «Fener Medya».

По информации источника, если арендованный у «Аль-Насра» Джон Дуран не наберет форму после международного перерыва, то турецкий клуб прервет арендное соглашение и сделает предложение по 28-летнему украинцу.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 7 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Ромы» может сменить футбольное гражданство.

Артем Довбик Рома Рим Джон Дуран Фенербахче трансферы трансферы Серии A чемпионат Турции по футболу Аль-Наср Эр-Рияд
Даниил Кирияка Источник: X (Twitter)
