На Довбика появился новый претендент. Предложение может быть уже зимой

Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может стать игроком «Фенербахче». Об этом сообщает «Fener Medya».

По информации источника, если арендованный у «Аль-Насра» Джон Дуран не наберет форму после международного перерыва, то турецкий клуб прервет арендное соглашение и сделает предложение по 28-летнему украинцу.

В текущем сезоне Артем Довбик провел 7 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.

Ранее сообщалось о том, что игрок «Ромы» может сменить футбольное гражданство.