На Довбика появился новый претендент. Предложение может быть уже зимой
Украинский нападающий привлекает внимание «Фенербахче»
Украинский нападающий римской «Ромы» Артем Довбик может стать игроком «Фенербахче». Об этом сообщает «Fener Medya».
По информации источника, если арендованный у «Аль-Насра» Джон Дуран не наберет форму после международного перерыва, то турецкий клуб прервет арендное соглашение и сделает предложение по 28-летнему украинцу.
В текущем сезоне Артем Довбик провел 7 матчей на клубном уровне во всех турнирах, в которых он успел отличиться одним забитым мячом и одной голевой передачей. Веб-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 25 миллионов евро.
Ранее сообщалось о том, что игрок «Ромы» может сменить футбольное гражданство.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Владислав Крапивцов заинтересовал испанский гранд
Тренер отпустил Саленко, чтобы он набрался игровой практики