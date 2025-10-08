Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
08 октября 2025, 14:05 | Обновлено 08 октября 2025, 14:08
Последняя украинка в Ухане: Киченок завершила выступления в парном турнире

Людмила и Эллен Перес в трех сетах проиграли Михаликовой и Николс во втором круге

Последняя украинка в Ухане: Киченок завершила выступления в парном турнире
Getty Images/Global Images Ukraine. Эллен Перес и Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок покинула парный разряд на хардовом турнире WTA 1000 в Ухане, Китай.

Во втором раунде украинка и ее напарница Эллен Перес (Австралия) в двух сетах проиграли тандему Тереза Михаликова (Чехия) и Оливия Николс (Великобритания) за 1 час и 47 минут.

WTA 1000 Ухань. Пары. Хард, 1/8 финала

Людмила Киченок (Украина) / Эллен Перес (Австралия) – Тереза Михаликова (Чехия) / Оливия Николс (Великобритания) – 5:7, 6:2, [5:10]

Это была первая встреча дуэтов.

Уже четвертые соревнования подряд украинско-австралийский дуэт не может преодолеть второй круг. В последний раз Людмила и Эллен проходили эту стадию на тысячнике в Цинциннати в августе, когда добрались до полуфинала.

Людмила Киченок была последней представительницей Украины в Ухане. Днем ранее выступления в двух разрядах завершила Марта Костюк, а 6 октября в 1/32 финала одиночки вылетела Даяна Ястремская.

Тереза Михаликова Людмила Киченок Эллен Перес Оливия Николс WTA Ухань
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
