  4. «Чем занимался медицинский штаб Динамо?» Спортврач – о травме Тымчика
Украина. Премьер лига
08 октября 2025, 22:47 | Обновлено 08 октября 2025, 22:57
Защитник покинул лагерь сборной, Дмитрий Бабелюк прокомментировал ситуацию

Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Тымчик

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк прокомментировал травму защитника «Динамо» Александра Тымчика, который покинул расположение сборной Украины:

«Ситуация с Тымчиком прошла немного под радарами, но я не могу ее обойти. Объясните мне, что происходит с коммуникацией между сборной и клубами, ведь уже который раз в список попадает травмированный игрок, который преждевременно покидает сборную?

Да, это типичная практика (Рис Джеймс покинул расположение сборной Англии из-за травмы, которую не успели диагностировать), но ведь не настолько регулярно. Если случай Джеймса можно понять, то чем занимался медицинский штаб «Динамо» полнедели? Тымчик, возможно, получает повреждение в игре с «Кристал Пэлас», с ним ничего не делают, надеясь, что пройдет. Его включают в заявку на игру на выходных, которую он успешно просиживает (зачем?).

Потом Саша едет в сборную, проблема никуда не исчезает, ему за границей, скорее всего, делают обследование и узнают, что травма все-таки есть, которая не позволит ему сыграть за сборную. Занавес. Я уже устал кринжевать с медицинских дел в «Динамо», но эти штанги из недели в неделю – они же начинают прямо влиять на результаты. Как клуба, так и, потенциально, сборной».

Николай Степанов Источник: Hospital Pass
