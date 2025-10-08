Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Португалия
Защитник сборной Украины рассказал о своем переходе в Спортинг

Илья Яблонский признался, как возник вариант с переходом в лиссабонский клуб

Защитник сборной Украины рассказал о своем переходе в Спортинг
ФК Спортинг Лиссабон. Илья Яблонский

Центральный защитник лиссабонского «Спортинга» и сборной Украины U-17 Илья Яблонский рассказал о своем переходе в португальскую команду, тренировки и позицию на поле:

– Я родился в 2009 году в городе Каменец-Подольский. Прожил там три года, после чего переехал с родителями из Украины в Португалию. Там начал заниматься футболом в возрасте шести лет в районном клубе «Монтенегру».

– Как появился вариант с твоим переходом в «Спортинг»?

– Мы были с «Монтенегру» на каком-то турнире, там меня увидели представители «Спортинга», спросили обо мне. После этого пригласили на просмотр и в итоге взяли в детскую академию клуба. На тот момент мне было девять лет.

– Насколько сложно было адаптироваться к новому уровню, учитывая, что ты перешел из малоизвестного клуба в гранд португальского футбола?

– Тренировки в «Спортинге» были гораздо тяжелее. Некоторое время адаптировался к новому для себя уровню. Акцент на технике, концентрации. Тренировки у нас проходят каждый день, перед ними ходим в тренажерный зал. Иногда бывают индивидуальные тренировки.

Моя первая позиция была – центральный полузащитник. Однако потом тренер «Монтенегры» сказал, что я хорошо играю в обороне и перевел меня в центр защиты. Мне комфортно играть на этой позиции сейчас, – рассказал Яблонский.

В составе юношеской сборной Украины (U-17) 16-летний защитник принял участие в первом квалификационном раунде Евро-2026, где соперниками «сине-желтой» команды стали Черногория (1:1), Эстония (2:0) и Италия (1:2). Подопечные Сытника заняли третье место в квартете и вылетели в Лигу B.

чемпионат Португалии по футболу Спортинг Лиссабон Илья Яблонский сборная Украины по футболу U-17
Николай Титюк Источник: Украинский футбол
